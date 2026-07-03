El 45,7 % de los venezolanos considera que la celebración de nuevas elecciones es más urgente ahora que antes de los terremotos del 24 de junio, según la encuesta Latam Pulse Venezuela de junio, elaborada por AtlasIntel para Bloomberg.
Un 32,6 % sostiene la posición contraria, que el proceso es menos urgente y que debe priorizarse la reconstrucción, y 21,6 % cree que el sismo no altera la agenda electoral.
La demanda electoral se concentra en el electorado opositor. Entre quienes dicen haber votado por Edmundo González Urrutia en 2024, el 62 % considera las elecciones más urgentes tras el sismo; entre los votantes de Nicolás Maduro, esa cifra cae a 18,4 %, y un 45,4 % de ese grupo prefiere postergarlas para atender la reconstrucción.
Rechazo mayoritario a la gestión del sismo
El terremoto afectó de forma directa al 12,7 % de los encuestados, mientras que 38,9 % reporta familiares o amigos damnificados. El 43,2 % afirma que el evento lo afectó mucho en el plano psicológico.
La gestión del gobierno y las autoridades frente al terremoto concentra un rechazo amplio: 65,4 % la desaprueba, frente a 19,3 % que la aprueba. Al calificar esa gestión, 52,4 % la considera “muy mala” y otro 8,3 % “mala” de modo que seis de cada diez la ubican en el rango negativo.
Según la encuesta, la aprobación del gobierno de Delcy Rodríguez se ubica en 24 %, contra 63,3 % de desaprobación. En materia de reconstrucción, 66 % de los consultados dice no confiar en la presidenta encargada para contribuir a la gestión de la crisis, y la confianza en el gobierno nacional queda dividida en partes iguales: 43 % confía y 43 % no confía.
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Ahora bien, la población deposita su confianza en actores no gubernamentales y externos. Médicos y personal de salud (88 %), bomberos (76 %) y el sector privado (73 %) encabezan la lista de actores nacionales. Entre los internacionales, el gobierno de Estados Unidos (75 %) y el de Colombia (55 %) registran los saldos de confianza más altos.