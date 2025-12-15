Audi revela el nombre de su equipo de Fórmula 1 y su nueva imagen para 2026

Audi confirmó que el 20 de enero de 2026 presentará oficialmente el R26, el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1. El evento se realizará en Berlín y marcará el inicio formal del proyecto del fabricante alemán en la máxima categoría del automovilismo, tras la transformación total del equipo Sauber en estructura Audi.
Con el anuncio, Audi también oficializó el nombre bajo el cual competirá: Audi Revolut F1 Team, confirmando su alianza con la empresa británica de servicios financieros. La presentación incluirá a los dos pilotos titulares, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, junto al auto, en un evento que la marca describe como una experiencia inmersiva.
El lanzamiento del R26 se da tras el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y a pocos días del inicio de una nueva era técnica. En 2026 entrará en vigor un nuevo reglamento de motores híbridos, con mayor peso del sistema eléctrico, combustibles sostenibles y límites más estrictos de costos, un escenario clave para el ingreso de nuevos fabricantes.
Audi confirmó que ya trabaja con un chasis y una unidad de potencia completamente nuevos, algo poco habitual en un mismo ciclo de desarrollo. Jonathan Wheatley, jefe del equipo, señaló que el motor y el chasis serán probados juntos antes de Navidad, un paso anticipado frente a otros proyectos recientes en la F1.
Audi Revolut F1 Team: Estructura, inversiones y calendario de pruebas
La llegada de Audi a la Fórmula 1 fue anunciada oficialmente en 2022. Desde entonces, el grupo alemán consolidó una estructura con operaciones en Alemania, Reino Unido y Suiza, integrando talento técnico y recursos industriales.
Según comunicó la marca, el centro tecnológico de Bicester fue rebautizado como Audi Motorsport Technology Centre UK, completando la transición desde Sauber.
El proyecto cuenta con nombres clave. Mattia Binotto, exdirector de Ferrari, lidera el desarrollo de la unidad de potencia, mientras que Jonathan Wheatley, procedente de Red Bull, está a cargo de la operación deportiva del equipo. La combinación replica modelos exitosos en la F1, donde fabricantes como Mercedes apostaron por estructuras multinacionales para acelerar resultados.
Audi planea probar la unidad de potencia híbrida completa (motor de combustión y componentes eléctricos) antes de que termine el año. Además, se prevé un test privado con el auto completo antes del inicio oficial de la pretemporada.
Recomendado: Qatar quiere dominar el deporte y ahora entra a la Fórmula 1 con Audi como socio
Con la fecha ya fijada y la identidad definida, Audi inicia la cuenta regresiva para uno de los estrenos industriales más relevantes de la Fórmula 1 moderna, en un campeonato donde los fabricantes vuelven a ser protagonistas.