Qatar quiere dominar el deporte y ahora entra a la Fórmula 1 con Audi como socio

Audi dio un paso determinante para su ingreso a la Fórmula 1 en 2026 al anunciar una alianza estratégica con Visit Qatar, la entidad oficial de promoción turística del país.
El acuerdo convierte al emirato en el patrocinador principal del equipo que reemplazará a Kick Sauber, en un proyecto respaldado por Qatar Investment Authority (QIA), fondo que posee cerca del 30 % de la escudería desde 2024 y cerca del 17 % del Grupo Volkswagen, según cifras oficiales.
La asociación integrará a Visit Qatar en los monoplazas, uniformes, zonas de hospitalidad y activaciones globales del equipo. Con la F1 alcanzando audiencias superiores a los 1.500 millones de espectadores acumulados por temporada, de acuerdo con Formula One Management, Qatar buscará ampliar su exposición turística, cultural y empresarial a escala mundial.
El acuerdo llega en un momento clave para la F1, que aplicará en 2026 uno de los cambios técnicos más profundos en dos décadas, con nuevas unidades de potencia híbridas y una mayor participación de energías sostenibles.
Aunque las cifras del acuerdo no se divulgaron, la alianza se suma a la estrategia global de Qatar para posicionarse como destino deportivo. El país ha invertido en plataformas de alcance masivo como el Mundial de 2022, la Fórmula 1, MotoGP y múltiples eventos internacionales. En F1, el Gran Premio de Qatar se consolidó como cita anual desde 2023.
Qatar fortalece su presencia en el automovilismo global
QIA, el fondo soberano del país, mantiene participaciones directas en Volkswagen y en Sauber F1 Team, estructura que será completamente integrada bajo la marca Audi a partir de 2026.
Jonathan Wheatley, director del futuro equipo Audi F1, destacó que la alianza permitirá ampliar el alcance cultural y deportivo del país en un deporte que llega a más de 200 territorios.
Según Wheatley, los planes incluyen eventos para aficionados, muestras culturales y activaciones digitales diseñadas para conectar el turismo qatarí con la audiencia internacional de la F1.
Por su parte, Abdulaziz Ali Al-Mawlawi, CEO de Visit Qatar, señaló que la Fórmula 1 ofrece una plataforma global para atraer viajeros y posicionar al país como destino turístico y de negocios. El objetivo es integrar la presencia del emirato en diferentes puntos de contacto durante la temporada para impulsar visitas y aumentar su participación en la industria del turismo.
Para Qatar, la alianza también fortalece su estrategia de diversificación económica, que busca ampliar los ingresos provenientes de sectores no energéticos. En 2023, el turismo representó más del 12% del crecimiento del país, según datos del Ministerio de Finanzas qatarí.
También firmó un acuerdo con Perk, plataforma que aplicará inteligencia artificial para automatizar la logística del equipo, incluyendo viajes, gastos y gestión administrativa. Previo a estas incorporaciones, Audi solo contaba con Castrol, Revolut y Adidas como patrocinadores confirmados.