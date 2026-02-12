Aumento del salario mínimo en Colombia también les pega a los futbolistas: Multas se dispararon de precio

En 2026, las multas por tarjetas y expulsiones en el fútbol colombiano son más caras que en 2025. No cambió la norma disciplinaria, pero sí el valor en pesos que deben pagar los jugadores. La razón es el aumento del salario mínimo en Colombia, base sobre la cual se calculan estas sanciones.
El salario mínimo mensual pasó de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 en 2026, según los decretos del Gobierno Nacional. Esto llevó el salario mínimo diario legal vigente (SMDLV) de aproximadamente $47.450 a $58.363, un incremento cercano al 23 %. Como el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol fija las multas en salarios mínimos diarios, el alza impacta directamente el bolsillo de los jugadores.
El artículo correspondiente del reglamento establece que conductas como la expulsión por doble amarilla, la mano para evitar un gol o el juego brusco grave se sancionan con un número determinado de SMDLV. Ese número no cambió entre 2025 y 2026. Lo que cambió fue el valor del salario mínimo que sirve de base para hacer la cuenta.
En cifras concretas, una expulsión por doble amarilla cuesta en 2026 cerca de $350.178, cuando en 2025 valía alrededor de $284.700. La diferencia supera los $65.000 por evento. En una temporada con varias sanciones, el impacto acumulado puede ser relevante.
Multas por expulsiones en el FPC 2026: Cuánto subieron frente a 2025
El Código Disciplinario de la FCF establece que la expulsión por doble amonestación se sanciona con 6 SMDLV. En 2025, esos seis salarios diarios equivalían a unos $284.700. En 2026, con el nuevo salario mínimo, la misma infracción asciende a $350.178.
En el caso de una mano para evitar una opción manifiesta de gol, la multa es de 12 SMDLV. En 2025 representaba cerca de $569.400. En 2026 sube a $700.356. La diferencia es de más de $130.000 por jugada sancionada.
Para el juego brusco grave o conducta violenta, el reglamento fija entre 13 y 20 SMDLV, dependiendo de la gravedad. En 2025 el rango iba aproximadamente de $616.850 a $949.000. En 2026 ese mismo rango pasa a estar entre $758.719 y $1.167.260. En el escenario más alto, la diferencia frente al año pasado supera los $218.000.
Una de las sanciones más altas es escupir a un rival o a un miembro del cuerpo arbitral. El reglamento contempla hasta 60 SMDLV. En 2025 eso equivalía a unos $2.847.000. En 2026 la cifra llega a $3.501.780. Son más de $650.000 adicionales por la misma conducta.
En todos los casos, además de la multa económica, se aplican fechas de suspensión que afectan la participación del jugador en el torneo. Es decir, el impacto es deportivo y financiero.
¿Cuánto pesa una tarjeta frente al bolsillo colombiano en 2026?
El aumento de estas multas se explica únicamente por el ajuste del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional. El número de salarios diarios que fija el reglamento no cambió. Sin embargo, al subir el SMDLV de $47.450 a $58.363, cada sanción se encareció de forma automática.
Para dimensionar el impacto en el contexto económico colombiano, una expulsión por doble amarilla en 2026, con multa cercana a $350.000, equivale a más de cinco días de salario mínimo. También representa una suma similar al valor promedio de un mercado básico para una familia pequeña en una ciudad principal, según estimaciones de centrales de abasto.
En el caso de la sanción más alta, escupir a un rival, los $3,5 millones de 2026 superan dos salarios mínimos mensuales completos de 2025. En términos prácticos, es un monto comparable al canon de arriendo mensual de un apartamento de estrato medio en ciudades como Medellín o Barranquilla.
Recomendado: Tasa de desempleo en el fútbol colombiano se disparó: decenas de futbolistas quedaron sin equipo
Parece curioso, pero el reglamento disciplinario del fútbol colombiano está atado directamente a la política salarial del país. Cada vez que el Gobierno incrementa el salario mínimo, también se encarecen las sanciones en el FPC, sin necesidad de reformar el código. Es un efecto automático que no siempre se percibe, pero que impacta cada temporada.