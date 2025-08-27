Auna, multinacional peruana con hospitales en Colombia, es la primera del sector salud en llegar a Bolsa de Lima

Auna, ecosistema de salud regional con presencia en Perú, México y Colombia, y uno de los principales grupos de servicios de salud en América Latina, celebró el inicio de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam.
La compañía realizó este miércoles el tradicional toque de campana en el mercado peruano, con el cual se convirtió en la primera y única del sector salud en listar en el mercado de valores peruano.
Con el comienzo de la cotización de sus acciones, Auna avanza en su estrategia para ampliar el acceso a capital y diversificar su base de inversionistas.
La compañía ya cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde marzo de 2024. Suso Zamora, presidente y presidente ejecutivo del Directorio de Auna, indicó que la incorporación de la compañía a la Bolsa de Valores de Lima “fortalece nuestra visibilidad en los mercados de capitales de América Latina y nos permite ser más accesibles para todo tipo de inversionistas”.
Esto incluye desde inversionistas institucionales locales e internacionales hasta individuales, “lo que permite incrementar nuestra liquidez y sobre todo el conocimiento de nuestra propuesta de valor”, completó Zamora.
¿Cuáles son los negocios en Colombia de Auna?
Auna es una plataforma líder de atención médica en Latinoamérica, con operaciones en México, Perú y Colombia. Al 31 de marzo de 2025, su red incluía 31 centros de salud, entre hospitales, centros ambulatorios, de prevención y bienestar, con un total de 2323 camas y 1,4 millones de planes de salud.
En Colombia, su red consta de cuatro hospitales, cuatro clínicas y varios laboratorios en Medellín, Barranquilla, Envigado y Montería.
La red en el país tiene un total de 1.131 camas y sus cuatro hospitales, Las Américas, Clínica del Sur, Portoazul y IMAT Oncomédica, así como su clínica del Instituto de Cancerología, ofrecen servicios de alta complejidad.
Miguel Ángel Zapatero, gerente corporativo de Clientes y Negocios de nuam, comentó que la llegada de Auna a la Bolsa de Valores de Lima “refleja la confianza en el mercado de capitales como motor de desarrollo. Este ingreso, además, reafirma el valor de la integración regional que impulsa nuam, facilitando mayores oportunidades de inversión en Chile, Colombia y Perú.”