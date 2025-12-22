Auxilio de transporte en Colombia del 2026: ¿Quedará cerca de los $250.000?

La discusión del salario mínimo tiene una variable fundamental: lo que pase con el auxilio de transporte en Colombia del 2026. De acuerdo con la historia reciente, este pago suele subir más que el porcentaje definitivo para el salario.
Si bien no hay un escenario claro sobre estas subidas, los analistas locales aseguran que el incremento podría estar muy cercano a lo que están pidiendo los trabajadores.
Dicen los sindicatos obreros que el salario mínimo y el auxilio de transporte en Colombia debería aumentar, al menos, un 16 %, cifra que compensaría la “pérdida real” del poder adquisitivo.
En caso de que el auxilio subiera cerca de un 16 %, el pago aumentaría en casi $37.000, por lo que el valor total quedaría cerca de los $237.000, aunque, de nuevo, puede que ese ajuste sea más alto si se tienen en cuenta las recientes decisiones.
Lo que viene para el auxilio de transporte en Colombia
Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno sí estudia que el incremento esté “muy por encima” del dato de inflación, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, augura que el país podría llevarse una “sorpresa” en ese frente.
Empresarios, analistas y el Banco de la República señalan que incrementos de ese margen van a terminar siendo muy complejos para la inflación y, contrario a lo que se quiere, desembocarían en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de más bajos ingresos.
Recomendado: Inflación en Colombia: ¿Dará sorpresa a final de este año?
Se espera que en las próximas horas el presidente Gustavo Petro dé a conocer cuál será el aumento del salario y el auxilio de transporte en Colombia para el año entrante, luego de que no hubiera un acuerdo entre las partes.