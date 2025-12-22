Inflación en Colombia Noticias económicas importantes

Inflación en Colombia: ¿Dará sorpresa a final de este año?

La inflación en Colombia podría seguir enfriándose en lo que resta para que termine este año.

inflación de Colombia
La última vez que la inflación en Colombia se ubicó dentro del rango meta fue en 2020, durante la pandemia. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Tunja

Analistas del mercado local siguen dando a conocer sus expectativas sobre la inflación en Colombia correspondiente a final de este año.

Indican los pronósticos que este cierre de año volverá a estar marcado por lo que pueda pasar con el precio de los servicios públicos, además de algunos alimentos de muy alto consumo.

Inflación en Colombia
Foto: ©Janusz Pienkowski a través de Canva.com

El consenso apunta a explicar, de otro lado, que la inflación en Colombia experimentará otra una desaceleración, aunque no sería suficiente para que el indicador sea menor al que se informó durante el año pasado.

Indica el más reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana que la variación mensual del IPC alcanzaría el 0,39 %.

“Esperamos que los principales aportes provengan de alimentos, servicios y bienes, en ese orden, parcialmente compensados por la caída de regulados”, indica el reporte.

inflación en Colombia
Economía en Colombia. Imagen: Cortesía UPRA.

Más expectativas para la a cierre de año

De esta manera, la inflación en Colombia anual descendería a 5,2 %, acumulando dos meses a la baja, “con regulados y servicios contribuyendo a la reducción anual, mientras que alimentos y bienes generarían presiones al alza”.

Al revisar solo los regulados, se espera un -0,24 % mensual frente al 0,72 % de hace un año, explicado principalmente por las caídas en las tarifas de electricidad y gas, parcialmente mitigado por el aumento en el transporte urbano.

“En este contexto, la inflación anual de los regulados se ubicaría en 5,34 %, con una caída de 102 pbs”, se lee en el análisis de Corficolombiana.

Inflación y alimentos en Colombia
Inflación y alimentos en Colombia. Imagen: Prensa Alcaldía de Ibagué

Mientras que, para el IPC de servicios llegaría al 0,39 % mensual frente al 0,45 % hace un año.

Lo anterior explicado principalmente por los ajustes en comidas fueras del hogar y en menor medida por los arriendos (0,19 % mensual vs 0,30 % hace un año). La inflación en Colombia anual disminuiría a 5,65 %, desde 5,72 % en noviembre”.

