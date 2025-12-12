¿Por qué ir a la peluquería sería mucho más caro tras definición del salario mínimo en Colombia del 2026?

Los trabajadores proponen que el aumento del salario mínimo en Colombia sea del orden del 16 %, una idea que prende alarmas entre los analistas locales.
Lo anterior con base en que los efectos en la inflación de ese ajuste generarían la pérdida del poder adquisitivo que se quiere recuperar con el aumento que pretenden los sindicatos.
Un informe de ANIF explica justamente cuáles pueden llegar a ser los coletazos en la inflación de un ajuste importante del salario mínimo en Colombia y enfatiza que un servicio tan usado como el de las peluquerías podría verse afectado.
“Aunque aumentos del salario mínimo más allá de la inflación tienen intenciones loables de mejorar el ingreso de un grupo de trabajadores, estos aumentos reales pueden generan presiones inflacionarias en el corto plazo”, dice el organismo.
Según el informe, existe una tendencia positiva entre la variación porcentual del salario mínimo y la inflación anual de estos rubros, indicando que incrementos salariales superiores a la inflación aceleran los precios.
“Los precios en la categoría de educación, salud y cuidado personal, servicios domésticos y trámites al público son los más sensibles a aumentos del salario mínimo, dado que muchos servicios en estos sectores tienen estructuras de costos donde la mano de obra representa un componente significativo”.
Más efectos en el bolsillo por el aumento del salario mínimo en Colombia
Agrega el reporte que, por ejemplo, pensiones de colegios privados, guarderías, citas médicas particulares, cuotas moderadoras de EPS, servicios de peluquería y personal de apoyo doméstico están directa o indirectamente vinculados al salario mínimo.
Esto sumado a que los precios del transporte son sensibles, “especialmente los tiquetes de pasajeros urbanos, y aquellos relacionados con la copropiedad como el valor de la administración en conjuntos residenciales”.
Adicionalmente, precios clave de la economía nacional dependen de ese ajuste del salario mínimo en Colombia, como los son los precios topes de la vivienda VIS y VIP.
“Los años 2020 y 2021 marcados por la pandemia son años atípicos donde la relación es menor. En 2020, un incremento salarial relativamente alto no se tradujo en inflación elevada debido a la fuerte contracción de la demanda agregada. Por el contrario, en 2021 ocurrió lo opuesto: se registraron presiones inflacionarias superiores a las que sugeriría el incremento salarial”.
Concluye el análisis diciendo que un aumento muy por encima de la inflación de noviembre (5,3 %) podría aumentar los riesgos de presiones inflacionarias en el primer semestre de 2026, particularmente en servicios indexados.
Al tiempo que se seguiría “complicando la labor del Banco de la República para consolidar la convergencia hacia el rango meta”, señala el informe dado a conocer por ANIF.