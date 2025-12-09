Aumento del salario mínimo podría condicionar hasta el 60 % de la inflación

Varios siguen siendo los análisis que dan cuenta del golpe del salario mínimo al dato de inflación de Colombia para el año entrante, esto anclado a los precios que se definen y cambian para 2026 con esta variable de la economía nacional.
Los analistas del mercado local siguen explicando cuáles son las expectativas sobre el incremento salarial, pero sobre todo lo que sean sus efectos en el nivel de precios de servicios y productos de muy alto consumo.
César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, dio a conocer una serie de pronósticos sobre lo que sea el dato del salario mínimo en Colombia.
Dijo el experto que la reactivación del consumo plantea repercusiones directas en la política monetaria y, en ese sentido, uno de los mayores factores que genera incertidumbre o riesgos al alza para el próximo año es justamente el ajuste en el pago de los trabajadores.
Más efectos del salario mínimo en Colombia para la inflación
“La decisión sobre el mínimo afectará los precios de arriendos, restaurantes y otros servicios que están indexados a este. Se estima que cerca del 50 % al 60 % de la inflación se ve afectada por la decisión que se tome sobre el salario mínimo”, dijo el analista.
Agregó que, si el incremento del mínimo llega a ser de dos dígitos o se ubica por encima del 11 % socializado por el Gobierno, la respuesta del Banco de la República tendrá que ser agresiva, aunque no alcanzaría para controlar el alto consumo de los hogares.
De acuerdo con el cronograma de negociaciones, el salario mínimo en Colombia retomará la mesa de concertación con la exposición final de las propuestas para aumentar el pago del 2026, además de lo que sea también el incremento del auxilio de transporte.