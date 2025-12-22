Gobierno Petro entregó nuevas pistas sobre el aumento del salario mínimo del año entrante

A horas estaría el presidente Gustavo Petro de definir el aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año. Esto luego de que, definitivamente, los trabajadores y empresarios no se pusieran de acuerdo con una cifra concertada.
Varios son los hechos que condicionan la situación, siendo uno de las más importantes lo que sean los efectos sobre la actividad económica nacional para el 2026.
Los trabajadores insisten en que el aumento del salario mínimo en Colombia no puede ser inferior al 16 %, mientras que los empresarios sentaron su límite en el 7,21 %, previendo que de todas maneras habría efectos complejos de atender para la inflación del próximo año.
Con esto de base, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió a lo que debería pasar con el ajuste y lo que se está discutiendo al interior del gobierno Petro.
Lo que viene para el salario mínimo en Colombia
Confirmó Ávila que el aumento del pago va a estar “muy por encima” de lo que sea la inflación del 2025 que, según los pronósticos de los analistas del mercado, terminaría cerca del 5,2 %; además esto de variables como la productividad laboral y recomendaciones que se tomarían de la Organización Internacional del Trabajo.
Si bien no se animó a decir qué tan alto sería, dijo el ministro de Hacienda que se van a tener en cuenta las demandas que exigieron los trabajadores en la mesa de concertación.
Tiene hasta el próximo 30 de diciembre el presidente Gustavo Petro para definir el aumento del salario mínimo, advirtiendo que, agregó Ávila, el ajuste que se decida no irá en contra de los intereses económicos del país.