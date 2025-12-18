Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Gobierno Petro asegura que podría haber “sorpresa” en alza del salario mínimo

Todavía queda un último plazo para que se llegue a una decisión del salario mínimo en Colombia mediante consenso.

Presidente Gustavo Petro y ministro del Interior, Armando Benedetti
Presidente Gustavo Petro y ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Presidencia.

El salario mínimo en Colombia sigue sin definirse y son varios los análisis que apuntan a explicar que el incremento estará bastante más por encima del 10 %.

Justamente las posturas tan distantes entre los trabajadores y los empresarios llevaron a que la decisión, en su primer plazo, no se diera mediante consenso.

Salario mínimo y auxilio de transporte
Trabajadores colombianos. Foto: ©Andrzej Rostek de Getty Images a través de Canva.com

Si bien hasta el 20 podría seguir definiéndose el salario mínimo en Colombia por acuerdo de las partes, todo apunta a que el presidente Petro tendría la última palabra.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio nuevas pistas sobre lo que sea la definición para el pago de los trabajadores del año entrante.

Mesa de negociación del salario mínimo del 2026
Imagen: Prensa MinTrabajo

¿Qué tanto subirá el ?

“Es posible que se lleve una sorpresa porque es posible que sea un poco más alto de esa predicción que hice”, dijo el ministro sobre la posibilidad de que el salario mínimo suba por encima del 11 %.

Indican los trabajadores que el 16 % ayudaría a recuperar el poder adquisitivo real de los trabajadores, supliendo más allá de las necesidades básicas, atendiendo también algunas disposiciones del OIT.

Los empresarios mantienen el llamado de atención en que el ajuste no sea mayor al 7,21 %, pues los costos laborales pasarían factura al mercado laboral.

Ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti Foto: tomada de X.

Hasta el 30 de diciembre tiene plazo el presidente Petro para definir el aumento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año 2026.

