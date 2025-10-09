Relevante | Avianca inyecta US$800 millones para importantes mejoras en 2025

La aerolínea Avianca reveló la millonaria inversión que está ejecutando para robustecer su flota, mejorar la experiencia del cliente y seguir creciendo.
La compañía indicó que la inversión supera los US$800 millones y está siendo distribuida en proyectos que impactarán directamente la experiencia del viajero. Entre ellos están: la expansión de la red y flota con el anuncio de 13 nuevas rutas para el 2025, lo que representa un aumento del 13 % en la conectividad.
Además, para soportar la expansión y la creciente demanda, la aerolínea incorporará seis aviones adicionales a su flota para finales de 2025.
Asimismo, Avianca está invirtiendo en mejoras en producto y servicio, que incluye el fortalecimiento de Insignia by Avianca en Europa y la expansión de la Business Class a más de 80 rutas en las Américas.
De igual manera, se abrirán nuevas salas VIP y se implementará un servicio de check-in prioritario para clientes LifeMiles.
“Esta inversión de más de US$800 millones demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el cliente y con Colombia. Nuestro modelo funciona al ofrecer opciones competitivas y una experiencia premium en expansión. Por ello, estamos invirtiendo activamente en más aviones, en una red de rutas sin precedentes y, fundamentalmente, en la calidad de la experiencia de viaje”, afirmó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.
Otras inversiones
Avianca además ha estado haciendo inversiones significativas en sus unidades de negocio. Entre ellas:
Lifemiles, con una inversión orientada a ofrecer más beneficios para sus socios, así como a la mejora y apertura de nuevas Salas VIP, fortaleciendo la experiencia del cliente más allá del vuelo.
Avianca Cargo: La estrategia incluye el aumento de su flota de aviones de carga, especialmente los A330F, y el incremento de frecuencias de vuelo para mejorar la conectividad y la capacidad de transporte.
Cabe recordar que la aerolínea opera como parte del Grupo Abra, junto con Gol y Wamos, con una flota combinada de 300 aeronaves.