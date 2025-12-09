La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) considera “delicada” la cancelación de vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) estadounidense el pasado 21 de noviembre, sobre el espacio aéreo del país suramericano y el sur del Caribe, en medio de las tensiones por el despliegue aeronaval de EE. UU. en la región.
Además, desde la asociación afirmaron que Venezuela perdió en dos semanas casi dos tercios de sus frecuencias internacionales. Debido a esto, indicaron que buscarán “asegurar” un diálogo que permita al sector “tomar las mejores decisiones”.
“Es una situación delicada donde como IATA estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y la transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector”, vicepresidente regional de la IATA, Peter Cerdá, en una conferencia de prensa en San Salvador.
También: Walsh de la IATA: Avance en SAF es decepcionante, elevará costos y retrasará metas ambientales de aerolíneas
De igual manera, advirtió que el impacto para Venezuela es alto porque el país ya se quedó sin operaciones de aerolíneas extranjeras tras las cancelaciones y esto implica una desconexión regional.
“Desde España se han cancelado cuatro líneas aéreas que suponen aproximadamente unos 6.000 pasajeros por semana; Panamá son 2.200 pasajeros y en Colombia son 1.500 pasajeros a la semana, considerando también que estamos entrando en una de las temporadas más altas para nuestra industria por la Navidad y el Año Nuevo», puntualizó Cerdá.
«Hoy en día, realmente, hasta cierto punto, Venezuela está desconectada nuevamente por la falta de conectividad», apuntó.
Cabe recordar que solo en la primera semana de diciembre, las doce líneas aéreas internacionales que operaban en el país suspendieron vuelos.
Recomendado: Latam Airlines invertirá US$1.700 millones anuales en 2026 y 2027: estos son sus principales focos
Por otro lado, en la tarde de este martes 9 de diciembre se conoció que los dos cazabombardeos F/A-18 Super Hornet de la Marina de Guerra de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela al norte del Estado petrolero de Zulia, pero 50 minutos después regresaron al Caribe.
Según voceros de US Navy, la finalidad de estos despliegues es reforzar la «seguridad marítima» y coordinar acciones con gobiernos aliados en el hemisferio.