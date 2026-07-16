Luego de la reciente tragedia ocurrida en Venezuela que afectó también a varios de los trabajadores de la empresa y restringió las operaciones, Avior Airlines se da a la tarea de fortalecer su red de conectividad entre Venezuela y Colombia con una ampliación de las alternativas de viaje desde Barcelona, estado Anzoátegui, hacia Bogotá y Medellín.
Se busca así avanzar en la estrategia para facilitar la movilidad de pasajeros entre ambos países y ofrecer mayores opciones de conexión regional. La actualización de itinerarios fortalece la operación de la aerolínea desde el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona, consolidando a esta ciudad como un punto relevante dentro de la red de Avior y ampliando las posibilidades de viaje para pasajeros que se movilizan entre el oriente de Venezuela y Colombia.
Para Bogotá, Avior fortalece su programación Barcelona–Bogotá–Barcelona con nuevas alternativas de viaje durante la semana. De acuerdo con el itinerario anunciado por la compañía, a partir del 17 de julio de 2026 se incorporan nuevas opciones de operación y desde el 19 de julio se amplía nuevamente la programación de esta conexión.
La ruta permite acercar de manera más directa a la capital colombiana con una de las principales regiones económicas, industriales y turísticas del oriente venezolano.
En el caso de Medellín, Avior también amplía las opciones de conectividad con Barcelona. A partir del 17 de julio de 2026, la aerolínea incorpora una nueva alternativa de vuelo dentro de la programación de la ruta Barcelona–Medellín–Barcelona,fortaleciendo el acceso aéreo entre Antioquia y el oriente de Venezuela.
“Colombia es un mercado estratégico para Avior Airlines y un país con el que Venezuela mantiene profundos vínculos familiares, empresariales, comerciales y turísticos. Barcelona que además es nuestra base de operación, tiene un papel cada vez más relevante en esa estrategia de conectividad”, afirmó Andrés Botero, CEO de la aerolínea en Colombia.
Barcelona fortalece su papel en la red de Avior
La ampliación de la operación internacional hace parte del proceso de fortalecimiento de la red de Avior Airlines durante 2026. En los últimos meses, la compañía ha avanzado en la recuperación y ampliación de su conectividad entre Venezuela y Colombia.
En marzo retomó la ruta directa Caracas–Medellín, con dos frecuencias semanales, que se sumaron a la operación entre Caracas y Bogotá. Con esta programación, Avior alcanzó ocho vuelos semanales entre los dos países y una oferta superior a 2.300 sillas semanales en cabinas Business y Economy, operadas en aeronaves Boeing 737-400 con capacidad para 144 pasajeros.
Paralelamente, Avior ha fortalecido durante junio y julio su operación desde Barcelona con nuevas alternativas nacionales e internacionales, una estrategia orientada a facilitar la movilidad de los pasajeros y ampliar las posibilidades de conexión desde el oriente venezolano.
Como parte de este fortalecimiento internacional, desde el 16 de julio de 2026 la aerolínea incorpora nuevas opciones de viaje hacia Curazao, mediante operaciones desde Barcelona y conexiones con Maracaibo, ampliando así las alternativas de movilidad hacia el Caribe.
Una conexión estratégica entre Colombia y Venezuela
La ampliación de la oferta hacia Bogotá y Medellín cobra especial relevancia en un escenario de recuperación de la conectividad aérea venezolana y de reactivación gradual de las operaciones internacionales durante 2026.
Destacado: Inside Venezuela | Hay desconfianza por posible corrupción en reconstrucción tras terremotos, según AtlasIntel.
Para Avior Airlines, el mercado colombiano representa un eje estratégico por la dinámica de movilidad entre los dos países y por los vínculos familiares, turísticos y empresariales que históricamente han unido a Colombia y Venezuela. Los pasajeros pueden consultar los itinerarios y alternativas disponibles a través de la página oficial de Avior Airlines y en la sección de itinerarios de la aerolínea