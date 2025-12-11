Bancamía emitió el primer bono para impulsar el financiamiento en la Región Amazónica de Colombia

Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA emitió el primer Bono Amazonía, en una operación hecha a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
De acuerdo con lo registrado por la bvc, esta es una operación pionera al ser el primer título en Colombia y en el mundo emitido por una entidad financiera privada. La operación busca fortalecer el financiamiento a micro y pequeñas empresas en la Región Amazónica.
Además, la emisión representa un hito en el desarrollo de instrumentos financieros temáticos con enfoque social y ambiental (bonos sostenibles). Está alineada con los principios para los bonos verdes y sociales de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA) y estructurado bajo los lineamientos de la Emisión de Bonos Amazonía, desarrollados conjuntamente por el BID y el Banco Mundial
El bono, emitido por un monto de $80.000 millones (cerca de US$20 millones), fue suscrito por BID Invest en el segundo mercado colombiano y los recursos se destinarán exclusivamente a expandir la cartera de micro y pequeñas empresas en municipios amazónicos, ampliando el acceso a servicios financieros.
Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, afirmó que ser la primera entidad financiera privada en emitir un Bono Sostenible Amazonía, “y trabajar en equipo con organizaciones como el BID Invest, representa un ejemplo sobre cómo estos instrumentos financieros nos permiten impulsar actividades productivas sostenibles en una región con una riqueza ambiental única y una profunda diversidad cultural, pero también, con rezagos estructurales en materia de desarrollo y acceso a servicios, que trabajaremos para transformar en progreso”.
Detalles del primer Bono Amazonía
La operación se enmarca en “Amazonía Siempre”, el programa de coordinación regional del Grupo BID orientado a la conservación y el desarrollo sostenible de esta región.
Adicionalmente, hay que destacar que Bancamía pertenece a la “Red Financiera para la Amazonía”, iniciativa entre BID Invest e IFC que apoya el financiamiento a través de instituciones financieras en este territorio.
Además de la financiación, BID Invest brindará asistencia técnica para desarrollar estrategias que promuevan el acceso equitativo a servicios financieros y el empoderamiento económico de las mujeres y de pueblos indígenas en la región amazónica de Colombia.
En el marco de la operación, BID Invest apoyó a Bancamía con la preparación del marco de uso de fondos y la emisión de la opinión de segunda parte para la emisión del bono.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, afirmó: “Este Bono Amazonía refleja la capacidad del mercado de capitales colombiano para estructurar instrumentos innovadores que conectan las necesidades de financiamiento con mandatos sostenibles de los inversionistas”.
Restrepo reveló que en 2025, en la bvc se han realizado siete operaciones de instrumentos etiquetados, con la participación de seis emisores y un monto colocado cercano a $675.000 millones, “lo que evidencia cómo el mercado, incluido el segundo mercado, puede canalizar recursos hacia iniciativas con impacto social y ambiental, al tiempo que contribuye a la profundización y sofisticación del mercado”.