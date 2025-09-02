Banco BNP Paribas lanzó su primer producto de crédito en pesos colombianos: así puede adquirirlo

El banco europeo BNP Paribas, con presencia en el país, dio a conocer que su Junta Directiva aprobó el lanzamiento de un nuevo producto de crédito de capital de trabajo, que estará denominado en pesos colombianos.
Para esta entidad financiera, el anuncio marca un hito al ser el primer producto de crédito 100 % local que ofrece el banco en Colombia.
De acuerdo con Jorge Valderrama, head de Territorio de BNP Paribas Colombia, con este lanzamiento el banco da “un paso decisivo en la estrategia de expansión en Colombia”.
“Queremos acompañar a nuestros clientes locales y multinacionales con soluciones competitivas y adaptadas a sus necesidades», completó Valderrama, al anunciar este nuevo producto del banco.
Características de este nuevo producto de BNP Paribas
El crédito está diseñado para financiar necesidades de capital de trabajo y está dirigido a compañías colombianas y multinacionales con operación en el país, con plazos de hasta 3 años.
De acuerdo con BNP Paribas, además de responder a la demanda de crédito local, el nuevo producto abre la puerta a oportunidades de venta cruzada en productos globales del banco, como Global Markets y Trade Finance.
Lo anterior refuerza “la posición de BNP Paribas como socio estratégico para compañías en Colombia y la región”, destaca la entidad en un comunicado de prensa.
BNP Paribas tiene presencia en 64 países y es el banco europeo de mayor permanencia ininterrumpida y trayectoria en Colombia. A la fecha, 6 entidades representan al Grupo en el país:
Una Oficina de Representación, una Corporación Financiera y una Sociedad Fiduciaria en el eje de Corporate and Institutional Banking; una aseguradora (Cardif) y una oficina de Asset Management en el eje International Financing Services; y una empresa de renting de vehículos (Arval Relsa).