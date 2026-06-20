Entrevista | LinkMax revela cómo será su operación en Colombia y resalta el potencial del país para el sector

La infraestructura digital de Colombia suma a LinkMax, compañía respaldada por el Grupo Hyve Americas que llegó al país tras invertir más de US$120 millones, destinados al fortalecimiento de la conectividad internacional y al desarrollo de una futura red nacional de transporte de fibra óptica.
La empresa eligió a Barranquilla como su centro de operaciones en el país, y desde allí operará servicios de conectividad internacional soportados en infraestructura submarina de última generación.
En conversación con Valora Analitik, Alex Javier Blanco, CEO de LinkMax, explicó las razones y detalles de su llegada a Colombia, los planes de expansión y las expectativas para su primer año de operaciones.
¿Qué representa el mercado colombiano para la compañía y por qué Barranquilla?
El país reúne tres condiciones que ningún otro mercado de la región combina al mismo tiempo: una posición geográfica privilegiada sobre el Caribe —es el punto de llegada natural de los cables que conectan a Norteamérica con el resto del continente—, una de las economías digitales más dinámicas de la región, con un tráfico de datos que crece más del 20 % cada año, y una brecha real entre ese crecimiento y una infraestructura submarina que en su mayoría ya superó los 25 años para los que fue diseñada.
Barranquilla es el punto donde aterriza esa visión. Allí llegan los cables submarinos bajo el modelo multi ruta que opera en Colombia, y desde allí se conecta al país con Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Operar desde Barranquilla no es solo una decisión técnica: es reconocer a la región Caribe como el nuevo nodo de conectividad internacional del país y un motor del ecosistema digital colombiano.
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¿Cómo se prepararon para llegar al país y competir en el sector?
LinkMax se preparó para competir en Colombia con la decisión de ser una plataforma de telecomunicaciones neutral con la infraestructura más moderna del mercado en un modelo distinto.
La preparación tomó cerca de dos años y constituimos LinkMax S.A.S. como operador colombiano, adquirimos dos pares de fibra óptica en el sistema TransAmericas-1 (TAM-1) —el cable submarino de nueva generación más moderno que llega a Colombia— y sumamos capacidad en rutas submarinas adicionales para garantizar redundancia.
Esto en el marco de una inversión de más de US$120 millones que contempla estas capacidades submarinas y el diseño de la red nacional de transporte que desplegaremos en la segunda fase.
Competimos sobre tres diferenciales concretos: la mejor latencia disponible en el mercado colombiano —cerca de 28 milisegundos hacia Estados Unidos y menos de 12 hacia Panamá y Costa Rica—; un modelo multi-ruta que no depende de un solo cable y garantiza continuidad ante cualquier contingencia; y el respaldo del Grupo Hyve Americas, con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones en la región. En menos de dos años pasamos de cero a operar la conectividad internacional más competitiva disponible en el país.
¿Qué papel jugará LinkMax en Colombia, qué servicios ofrecerán y a qué público?
LinkMax será una plataforma de telecomunicaciones neutral con la infraestructura crítica —muchas veces invisible— sobre la que se construye la economía digital de Colombia: la inteligencia artificial, la nube, los centros de datos, los servicios financieros digitales y el gobierno digital viajan sobre la conectividad que habilitamos.
En esta primera fase, nuestro servicio principal es la conectividad internacional submarina de nueva generación, dirigida a los grandes operadores de internet, carriers, OTTs, centros de datos y empresas que requieren capacidad de transporte internacional de primera línea: alta capacidad, baja latencia y máxima disponibilidad.
Como segunda fase —en desarrollo desde ya— desplegaremos una red nacional de transporte de fibra óptica que llevará esa capacidad al interior del país, conectando a operadores, ISPs, centros de datos y empresas de todas las regiones.
LinkMax no vende solo capacidad: es un habilitador. Cuando un ISP regional accede a la misma calidad de infraestructura que antes estaba reservada a los grandes jugadores, puede ofrecer mejor internet a las empresas y los ciudadanos de su zona. Una startup que opera desde Bucaramanga puede competir con la misma velocidad y estabilidad que una empresa en Miami. Ese efecto multiplicador —desde los grandes operadores hasta el usuario final— es el papel que LinkMax viene a jugar en el ecosistema digital colombiano.
¿Cuáles son las expectativas con las que llegan al país y qué esperan lograr en el primer año de operaciones?
LinkMax llega a Colombia con la meta de convertirse en uno de los operadores de telecomunicaciones más relevantes del país y en una pieza clave para consolidar a Colombia como el hub digital de América Latina.
En el primer año, el foco está en tres frentes. Primero, consolidar la operación de conectividad internacional desde Barranquilla sobre el modelo multi-ruta, con TAM-1 como ruta principal y las mejores métricas técnicas del mercado.
Segundo, vincular a los primeros grandes operadores, carriers, proveedores de contenido y empresas que requieren capacidad internacional de primera línea, demostrando en la práctica el diferencial de latencia y resiliencia. Y tercero, avanzar en el desarrollo de la red nacional de transporte, la segunda fase que llevará esa capacidad al interior del país, y adicionalmente permitirá la interconexión dentro de este.
¿A qué retos se enfrentaron para llegar a Colombia y cómo los superaron?
El principal reto fue entrar, en menos de dos años y desde cero, a un mercado de infraestructura crítica históricamente concentrado y con altas barreras de entrada. Lo superamos con una combinación de inversión de escala, experiencia internacional y una estrategia muy enfocada en concentración del mercado, complejidad de la infraestructura submarina y construir desde cero.
¿Cómo estará conformado el equipo en Barranquilla?
Barranquilla es el centro de operaciones de LinkMax en Colombia, y desde allí se gestiona tanto la operación de la infraestructura submarina como la relación con los clientes del mercado.
El equipo combina perfiles técnicos especializados —operación y monitoreo de red, ingeniería de infraestructura— con perfiles comerciales y de relacionamiento con operadores y empresas, apoyados por la experiencia regional del Grupo Hyve Americas.
¿Cómo se distribuyen los US$120 millones de inversión? ¿Vendrán más inversiones en el segundo semestre de 2026?
Se estructura en dos grandes componentes:
Cable y equipamiento submarino: la adquisición de dos pares de fibra óptica en el sistema TransAmericas-1 (TAM-1), con más de 7.000 kilómetros de extensión y una capacidad potencial superior a 36 Tbps, más las rutas submarinas adicionales de respaldo.
Y red nacional de transporte de fibra óptica: la fase que convierte la capacidad submarina en un beneficio real para operadores, ISPs, centros de datos y empresas en todo el país, y permite la interconexión de los centros de consumos de datos en el país.
Sobre el segundo semestre de 2026, el despliegue de la red nacional de transporte avanza desde ya, y continuará a lo largo de este año y parte de 2027, lo que implica una ejecución progresiva de la inversión comprometida.