Banco de Bogotá estrena solución para modernizar el recaudo de impuestos territoriales

La solución permite a los territorios centralizar el recaudo a través de una única integración.

La herramienta de Banco de Bogotá facilitan el acceso a información en tiempo real.
Banco de Bogotá anunció el lanzamiento de una nueva solución para el recaudo de impuestos territoriales, orientada a modernizar la gestión financiera de departamentos y municipios.

Con esta iniciativa, la entidad financiera busca que los entes territoriales cuenten con con procesos de recaudo eficientes, información oportuna y conciliaciones ágiles que les permitan optimizar la administración de los recursos públicos y enfocar sus esfuerzos en la inversión social.

Álvaro Gómez, director de Banca Gobierno del Banco de Bogotá, destacó que esta solución apunta a fortalecer las finanzas públicas y acelerar el desarrollo regional. 

Banco de Bogotá anunció el lanzamiento de una nueva solución para el recaudo de impuestos territoriales
Banco de Bogotá anunció el lanzamiento de una nueva solución para el recaudo de impuestos territoriales. Foto: ©Janusz Pienkowski a través de Canva.com

«La solución permite a los territorios centralizar el recaudo a través de una única integración, facilitando el acceso a información en tiempo real, la confirmación inmediata de los pagos y la reducción de reprocesos y errores operativos, lo que se traduce en mayor eficiencia, control y trazabilidad», indicó.

El principal diferencial de este servicio radica en que permite el acceso a una amplia red de recaudo a nivel nacional. Además, de ofrecer múltiples alternativas de pago para los contribuyentes, mejorando la cobertura territorial y la experiencia del ciudadano, independientemente del canal que elija.

De igual forma, el modelo incorpora la automatización de la reciprocidad y la dispersión de recursos, como en el caso del impuesto de vehículos, garantizando una distribución precisa y transparente entre departamentos y municipios.

