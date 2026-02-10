Banco de Bogotá anunció el lanzamiento de una nueva solución para el recaudo de impuestos territoriales, orientada a modernizar la gestión financiera de departamentos y municipios.
Con esta iniciativa, la entidad financiera busca que los entes territoriales cuenten con con procesos de recaudo eficientes, información oportuna y conciliaciones ágiles que les permitan optimizar la administración de los recursos públicos y enfocar sus esfuerzos en la inversión social.
Álvaro Gómez, director de Banca Gobierno del Banco de Bogotá, destacó que esta solución apunta a fortalecer las finanzas públicas y acelerar el desarrollo regional.
Destacado: Bogotá dará hasta $800.000 por trabajador para evitar despidos en microempresas
«La solución permite a los territorios centralizar el recaudo a través de una única integración, facilitando el acceso a información en tiempo real, la confirmación inmediata de los pagos y la reducción de reprocesos y errores operativos, lo que se traduce en mayor eficiencia, control y trazabilidad», indicó.
El principal diferencial de este servicio radica en que permite el acceso a una amplia red de recaudo a nivel nacional. Además, de ofrecer múltiples alternativas de pago para los contribuyentes, mejorando la cobertura territorial y la experiencia del ciudadano, independientemente del canal que elija.
De igual forma, el modelo incorpora la automatización de la reciprocidad y la dispersión de recursos, como en el caso del impuesto de vehículos, garantizando una distribución precisa y transparente entre departamentos y municipios.