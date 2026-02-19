Acción de Banco de Bogotá, la que más sube en Bolsa de Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 18 de febrero de 2026 en 2.366,46 puntos registrando una variación positiva de 0,17 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 14,43 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.420 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $197.227 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 19,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $165.775 millones.
Recomendado: Cementos Argos consolida margen récord en 2025; lanza Sprint 4.0 con dividendo extra, nueva recompra y planes en EE. UU.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron: Ecopetrol (Ecopetrol + 1,84 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $42.143 millones al finalizar el día. En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,39 %) que negoció $39.101 millones.
Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 0,10 %) que transó un monto de $38.761 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
En el primer lugar, las acciones del Banco de Bogotá (Bogotá) que suben 3,45 %. En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que avanzó 3,13 %. Finalmente, los títulos de Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) que se valorizaron 2,83 %.
Las acciones del Grupo Éxito (Éxito) cayeron – 2,89 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.