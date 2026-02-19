Cementos Argos consolida margen récord en 2025; lanza Sprint 4.0 con dividendo extra, nueva recompra y planes en EE. UU.

Cementos Argos, empresa del Grupo Argos, cerró 2025 con ingresos consolidados por $5,2 billones y un Ebitda ajustado de $1,3 billones, que es 6,6 % superior al registrado en 2024. El margen ebitda alcanzó el 25 %, lo que representa una expansión de 215 puntos básicos frente al año anterior.
En el cuarto trimestre, el Ebitda fue de $347.000 millones, con un margen del 27 %, reflejo de la consistencia en las iniciativas de rentabilidad. En tanto, la utilidad neta del periodo consolidado fue de $2,6 billones, cifra que es 53,6 % inferior a la registrada un año atrás.
Lo anterior responde a la venta de activos que hizo Cementos Argos por su negocio en Summit Materials, así como la negociación de acciones con Quickrete Holdings, lo cual era algo no recurrente y, por ende, no puede compararse directamente con el periodo anterior.
En paralelo, Cementos Argos retornó más de $3,5 billones a sus accionistas mediante dividendos, recompras y la escisión de acciones de Grupo Sura. Desde el lanzamiento del programa Sprint en febrero de 2023 y hasta enero de 2026, la rentabilidad total para el accionista asciende al 764 % en dólares.
«El 2025 fue un año excepcional. Alcanzamos niveles récord de rentabilidad, fortalecimos nuestras capacidades operativas y consolidamos una plataforma estratégica para capturar oportunidades en Latinoamérica y en Estados Unidos”, dijo Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos.
Sprint 4.0: cuatro pilares para los próximos dos años en Cementos Argos
Ahora bien, la compañía también lanzó Sprint 4.0, una nueva etapa del proyecto para darles más valor a los accionistas, que consistirá en cuatro puntos clave para el corto y mediano plazo.
La nueva fase estratégica amplía su horizonte a dos años e, inicialmente, busca mantener márgenes entre 24 % y 26 % durante los próximos dos años y alcanzar un Ebitda mayor a $1,3 billones o el equivalente a US$350 millones hacia 2027, con un ROCE superior al 16 %.
El segundo aspecto contempla la propuesta de un dividendo ordinario de $430 por acción, 12 % superior al de 2025, pagable en cuatro cuotas de $107,5 y un dividendo extraordinario de $150 por título que se giraría en abril, además de un programa adicional de recompra por cerca de US$100 millones, elevando el total del programa a $450.000 millones. Esto se dicustirá en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2026, que tendrá lugar en Barranquilla el 20 de marzo.
El tercer pilar apunta a la liquidez y visibilidad de la acción, con la implementación de un modelo dual de creadores de mercado y la expectativa de inclusión en el índice MSCI Emerging Markets Standard, respaldada por un incremento del 13 % en el volumen promedio diario negociado frente a 2025 y un precio de cierre en enero de $13.820, máximo histórico nominal.
El cuarto aspecto es la expansión estratégica en EE. UU., que incluye la consolidación de la plataforma de agregados Argos Materials LLC, con meta de generar entre US$200 millones y US$300 millones de Ebitda en cinco años, combinando crecimiento orgánico e inorgánico.
“Con Sprint 4.0 reafirmamos nuestro compromiso de mantener disciplina financiera, expandirnos con criterio estratégico y seguir generando valor sostenible para nuestros accionistas y todos nuestros grupos de interés”, agregó Calle.
Resultados desagregados en 2025
La compañía también informó que, en 2025, despachó 9,3 millones de toneladas de cemento en el año, cifra similar a la de 2024, y 2,3 millones de m³ de concreto, con variación de -12 % año a año.
Esto se debió principalmente a la desaceleración del segmento de vivienda en Colombia y la transformación del negocio en Panamá a un modelo operado por aliados. No obstante, en el cuarto trimestre los volúmenes crecieron 3 % en cemento y 2 % en concreto frente al mismo periodo de 2024, anticipando una mejora progresiva en el entorno de demanda.
En Colombia, el mercado de cemento alcanzó 12,7 millones de toneladas en 2025, creciendo 5 % anual, impulsado principalmente por el segmento masivo y la autoconstrucción.
Los ingresos del año en la regional sumaron $2,8 billones y el Ebitda ajustado fue de $812.000 millones, 3,6 % superior a 2024, con margen del 28,4 %, 182 puntos básicos por encima del año anterior. En el cuarto trimestre, el ebitda fue de $226.000 millones, con margen del 30,7 %, alcanzando el mejor Ebitda por tonelada en la historia.
En Centroamérica, Caribe y Trading, Argos despachó 4,3 millones de toneladas de cemento en 2025, superior en 8,6 % año a año. Los ingresos alcanzaron US$554 millones y el Ebitda cerró en US$141 millones, con margen del 25,4 %, 30 puntos básicos superior al de 2024.
En esta división, República Dominicana y Puerto Rico registraron niveles récord de rentabilidad, mientras que Honduras y Guatemala mostraron sólidos desempeños operativos. En Panamá, las medidas de eficiencia compensaron la contracción del mercado.
En cuanto al reingreso a EE. UU., en 2025 se materializó el lanzamiento de Argos Materials LLC. El mercado de agregados en ese país representa más del 50 % del valor de los minerales industriales y ha registrado un crecimiento compuesto anual en precios del 4,9 % entre 2000 y 2024.
La estrategia contempla la generación de entre US$100 millones y US$150 millones adicionales de Ebitda vía crecimiento orgánico hacia 2030, con inversiones inferiores a US$500 millones, y entre US$100 millones y US$200 millones adicionales mediante adquisiciones selectivas.
—