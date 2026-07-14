Banco de Bogotá desembolsó más de $112.000 millones para financiar vehículos eléctricos e híbridos en el primer semestre

El Banco de Bogotá informó que durante el primer semestre de 2026 desembolsó $112.329 millones para la financiación de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia, en medio del crecimiento que registra este segmento del mercado automotor.
De acuerdo con la entidad, parte del Grupo Aval, solo en junio los desembolsos destinados a este tipo de vehículos aumentaron 61 % frente al mismo mes del año anterior, al pasar de $9.798 millones en 2025 a un monto superior durante este año. Con estos recursos se financiaron cerca de 1.200 vehículos eléctricos e híbridos en el país.
El balance coincide con el comportamiento del mercado automotor colombiano. Según el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, durante el primer semestre las ventas de vehículos eléctricos e híbridos continuaron creciendo y fueron uno de los segmentos con mayor dinamismo dentro de la industria.
«Nuestra gestión en movilidad sostenible va más allá de la oferta financiera; se trata de una apuesta por la descarbonización de nuestras ciudades. Estamos financiando el futuro de Colombia con tasas inteligentes y servicios que eliminan las barreras de adopción de tecnologías limpias», afirmó María del Mar Vélez, directora de Finanzas Sostenibles del Banco de Bogotá.
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Banco de Bogotá amplía financiación para movilidad eléctrica
Además de los desembolsos para automóviles eléctricos e híbridos, el Banco de Bogotá indicó que ha venido ampliando su oferta de financiación para diferentes segmentos de movilidad sostenible.
En automóviles, la entidad ofrece líneas de crédito para la compra de vehículos eléctricos, mientras que en el segmento de motocicletas y movilidad ligera mantiene una alianza con Auteco. Bajo esta modalidad, el banco ha desembolsado $7.453 millones desde febrero de este año.
El banco señaló que este comportamiento se da en un contexto en el que el transporte continúa siendo uno de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero en Colombia, razón por la cual la electrificación del parque automotor ha ganado relevancia dentro de las estrategias de transición energética.