«Si nuestros clientes no son sostenibles, el banco no va a ser sostenible.» Con esa frase, María del Mar Vélez, directora de Finanzas Sostenibles del Banco de Bogotá, resume en conversación con Valora Analitik un cambio de rumbo de los últimos años.
En una entidad con más de 155 años de historia, la sostenibilidad estuvo por mucho tiempo en el terreno de la filantropía y hoy forma parte de su estrategia de negocio y de la manera en que asigna el capital.
La lógica que plantea la entidad es que un crédito puede ser un riesgo o una oportunidad, y a veces las dos cosas a la vez.
Vélez lo explica con un ganadero de Montería que pide mil millones de pesos para comprar ganado, pero no se prepara para el Fenómeno del Niño. Si la sequía le mata las reses, a los tres o cuatro meses no puede pagar.
«Es un riesgo para él y también es un riesgo para el banco», afirma. Su propuesta es prestarle, pero con acompañamiento: que construya un reservorio de aguas lluvia o guarde heno para cuando escasee el alimento.
La cartera sostenible del banco asciende a $24 billones, el 25,5 % del total de la institución. De ese monto, la cartera verde suma $7,19 billones y se multiplicó por 2,7 en los últimos tres años, con una meta de $8 billones a 2027; la cartera social supera los $16,83 billones, con la mira puesta en $19 billones al mismo año.
Según el Country Climate and Development Report del Banco Mundial, Colombia requerirá cerca de US$92.000 millones adicionales entre 2023 y 2050 para avanzar hacia una economía resiliente y carbono neutra, y alrededor del 80 % de ese esfuerzo recaería sobre el sector privado.
Para la banca, movilizar ese capital hacia proyectos sostenibles es tanto un reto como una oportunidad de negocio.
Uno de los desarrollos más recientes es una operación de financiamiento híbrido por US$150 millones cerrada con la Corporación Financiera Internacional (IFC). Según el banco, se trata de la primera transacción en América Latina bajo un marco de transición energética verificado y público.
Para armarlo, la entidad tuvo que definir qué cuenta como transición en Colombia: redes de transmisión que conecten proyectos solares, vehículos híbridos, flotas que pasen a gas o bioetanol, y motores más eficientes en procesos industriales. Los recursos irán a la cartera verde, la construcción sostenible, las pymes y la reconversión tecnológica de empresas.
Vélez explica que Colombia todavía no puede pasarse por completo a los vehículos eléctricos, porque no hay suficientes estaciones de carga ni energía para respaldarlos. Por eso el banco decidió financiar una «franja gris»: proyectos que no son del todo verdes, pero avanzan en esa dirección, como los híbridos, el gas o el bioetanol, y que hasta ahora quedaban por fuera de los incentivos.
Proyectos que ya financia
Entre los créditos ya desembolsados, el banco figura como uno de los financiadores del Metro de Bogotá, con $400.000 millones, una obra que movería un millón de pasajeros diarios y evitaría 171.000 toneladas de CO₂ al año.
En vivienda, un proyecto en el Atlántico certificado bajo el estándar EDGE Advanced logró ahorros de 45 % en energía y 44 % en agua. Y en reconversión productiva, un financiamiento de $2.000 millones permitió cambiar más de 2.900 luminarias a tecnología LED, con una reducción de casi 147 toneladas de CO₂ equivalente al año.
La misma lógica aplica en su propia operación. La entidad tiene más de 2.800 paneles solares en 52 sedes, que en 2025 generaron 1.903 MWh, un 57,3% más que el año anterior. Los fines de semana, con las oficinas cerradas, esa energía se devuelve a la red.
El componente social
Además del componente verde, el banco tiene una cartera social superior a $16,83 billones, orientada a sectores con menor acceso al crédito, primera vivienda, pymes y educación de los jóvenes.
En 2025, el 41,13 % de esos créditos se otorgó a mujeres propietarias o dirigentes de pymes, y cerca del 11 % se desembolsó en municipios en situación de pobreza.
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La entidad se adhirió, además, al WeFinanceCode, la iniciativa de Asobancaria con el BID y CoreWoman para cerrar brechas de género en el acceso a financiamiento.
El brazo social se completa con la Fundación Banco de Bogotá, que retoma operaciones este año, y con «Finanzas Contigo», el programa de educación financiera que desde 2012 ha beneficiado a más de 3,7 millones de personas y que llega en bus a municipios apartados, comunidades Wayúu de La Guajira y mujeres privadas de la libertad.