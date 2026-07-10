Así fue la reunión del Gobierno De la Espriella y el Banco de la República: hubo acuerdo clave para próximos 4 años

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo el jueves 9 de julio una reunión con el gerente general y un grupo de codirectores del Banco de la República, con el propósito de ratificar el compromiso de su futuro Gobierno con la autonomía de la banca central y la independencia de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de la entidad.
El encuentro contó con la participación del vicepresidente electo y de los ministros designados de Hacienda, Interior, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo. Durante la reunión, las partes abordaron asuntos relacionados con la coordinación institucional y los retos económicos que deberá enfrentar el país en los próximos años.
De La Espriella manifestó que su administración respetará plenamente las competencias constitucionales asignadas al Banco de la República. Además, aseguró que las decisiones técnicas de la Junta Directiva estarán libres de interferencias por parte del Gobierno Nacional, en concordancia con el marco institucional establecido en la Constitución Política.
Posteriormente, Rodrigo Lara, quien asumirá como ministro del Interior en el gobierno De La Espriella, señaló que la administración entrante respetará la independencia de las decisiones que adopte el Banco de la República. El designado funcionario destacó el compromiso del nuevo Gobierno con la Constitución de 1991, la separación de poderes y el Estado de derecho.
El presidente electo también indicó que el respeto por la independencia del emisor constituye un elemento relevante para fortalecer la institucionalidad y preservar la confianza en las entidades responsables de orientar la política económica del país.
Coordinación macroeconómica con respeto por las competencias institucionales
Las partes coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación permanente en materia de política macroeconómica, sin que ello implique afectar la independencia del Banco de la República. Esta articulación contempla el diálogo entre el Gobierno Nacional y la banca central sobre variables como la inflación, el crecimiento económico, el empleo, las finanzas públicas, la tasa de cambio y las condiciones de crédito.
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La administración entrante sostuvo que el respeto por la autonomía del Banco de la República contribuye a preservar la estabilidad económica, fortalecer la confianza de los ciudadanos y ofrecer señales de previsibilidad a los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, señaló que la relación entre el Ejecutivo y la banca central deberá desarrollarse bajo criterios de diálogo técnico, respeto institucional y cumplimiento de las disposiciones constitucionales vigentes.