Banco de Occidente cerró 2025 con cartera sostenible de $4,5 billones y se consolida como uno de los mejores bancos del mundo

Banco de Occidente, filial de Grupo Aval, anunció que al cierre de 2025 alcanzó una cartera sostenible de $4,5 billones. Este hito financiero ha sido el motor para su ingreso al S&P Global Sustainability Yearbook 2026.
Este anuario destaca a las empresas con el mejor desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) del mundo. Tras obtener un puntaje de 66/100 en la evaluación de sostenibilidad corporativa (CSA) de S&P Global, el banco se ubicó en el percentil 89 de su sector.
Cabe resaltar que, de las más de 9.200 empresas evaluadas globalmente, solo 848 lograron entrar al Yearbook; en la categoría bancaria, la entidad financiera es una de las únicas 64 entidades destacadas a nivel mundial.
“Estamos cerrando un 2025 extraordinario con una cartera de $4,5 billones que respalda proyectos con propósito. Nuestra inclusión en el Yearbook de S&P Global es la validación internacional de que vamos por el camino correcto, integrando la sostenibilidad en el ADN de nuestro negocio y generando valor real para nuestros clientes y el entorno”, afirmó Gerardo Silva, presidente del Banco de Occidente.
Hitos destacados del Banco de Occidente
La cifra de cierre se sustenta en una oferta diversificada que impacta regiones clave como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y la Costa Caribe. Entre los hitos del portafolio destacan:
Equidad de género: cerca de $2 billones en financiamiento para pymes lideradas por mujeres. Luego sigue transición energética y construcción, con $387.232 millones en proyectos de energía renovable (como el Parque Solar Puerta de Oro) y $387.250 millones en edificaciones con certificaciones sostenibles (EDGE, LEED y CASA Colombia).
Finalmente, movilidad y eficiencia: $198.635 millones para vehículos híbridos y eléctricos, y $90.850 millones en activos de eficiencia energética a través de Leasing.
Reconocimiento internacional y proyección
La entrada al S&P Global Sustainability Yearbook 2026, basada en la metodología del Dow Jones Sustainability Index, refuerza la reputación de la entidad ante inversionistas y contrapartes internacionales. Este logro es el resultado de un fortalecimiento sistemático de la cultura organizacional y el gobierno corporativo de la entidad durante los últimos años.
Además, mediante alianzas estratégicas con organismos como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el BID, el Banco continúa facilitando el acceso a recursos que conectan la rentabilidad con el bienestar social.
“Al finalizar el 2025 con $4,5 billones en cartera sostenible, reafirmamos que estamos del lado de los que hacen. Seguimos apostando por soluciones financieras que aseguren un futuro responsable y competitivo para Colombia”, concluyó Silva.