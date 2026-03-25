Banco de la República tendría en cuenta este dato para subir con fuerza las tasas de interés en Colombia

Ya son varios los análisis los que apuntan a que la política monetaria seguiría altamente restrictiva, al tiempo que el Banco de la República tendría en cuenta algunos datos extra para definir el aumento de las tasas de interés en Colombia.
Según los pronósticos, no hay espacio en el mediano plazo para que el emisor piense si quiera en la posibilidad de que se reduzcan o mantengan intactas las tasas.
Lo anterior al tiempo que el gobierno Petro insiste en que el Banco de la República debería centrarse en el fuerte golpe que le genera a la economía nacional, y el crecimiento de la economía, tener tasas de interés en Colombia tan altas.
Un informe de Corficolombiana indica que, aunque la inflación se moderó en febrero, no cambia la necesidad de mantener una postura monetaria restrictiva para contener los efectos inflacionarios derivados del aumento del salario mínimo de 2026.
Las tasas de interés en Colombia: Las otras razones del Banco de la República para aumentarlas
“La inflación sin alimentos ni regulados continúa en ascenso y ya se ubica en niveles similares a los de agosto de 2024, mientras que las expectativas de inflación a uno y dos años permanecen desancladas”, se lee en el análisis.
Así mismo, dice, se suman para el Banco de la República las presiones inflacionarias por el lado de la demanda, la ampliación del déficit en cuenta corriente y una postura fiscal expansiva, claves en determinar lo que viene para las tasas de interés en Colombia.
“Bajo este contexto, anticipamos una subida en marzo entre 75 y 100 pbs, manteniendo nuestra expectativa de que la tasa de política monetaria terminará el año en 11,75 %”, complementa el documento.
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En caso de que el aumento de las tasas de interés en Colombia, a manos del Banco de la República, sea de 100 puntos básicos, el indicador subiría hasta el 11,25 %, regresando a niveles de mediados del 2024.