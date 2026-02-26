Bancolombia explicó por qué tuvo fallas técnicas tan prolongadas: Esto dijo que pasará

Por segunda ocasión consecutiva, Bancolombia informó a sus usuarios que apagaría algunos de sus sistemas de servicios y plataformas más importantes.
Entre las causas principales, se necesitaba entrar a revisar el proceso final para el restablecimiento y corrección de fallas presentadas durante los últimos días.
Dijo Bancolombia que entienden la desconfianza generada por la situación, pero mantendrán las herramientas para poder garantizar las operaciones, sin restricciones, a sus usuarios.
A través de un comunicado, el banco señaló cuáles fueron las causas puntuales de las recientes fallas y explicó que se invertirá más dinero para evitar este tipo de situaciones en el futuro.
Según Bancolombia, lo ocurrido fue el resultado de un procedimiento de evolución tecnológica programado, parte de uno de los procesos de modernización más profundos de la historia de la firma.
Las otras decisiones que tomó Bancolombia
“Interveníamos el corazón de nuestros sistemas para hacerlos más ágiles y robustos, capaces de soportar más de 80 millones de transacciones diarias hoy y en el futuro”.
Aseveró la entidad que “ese proceso no salió como debía. Nuestro proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas”.
Según la firma, al identificar que el mantenimiento no estaba cumpliendo con lo esperado, se decidió reversarlo. “Sin embargo, la complejidad técnica hizo que el restablecimiento total de los servicios tomara mucho más tiempo del previsto, afectando de manera real a ustedes nuestros clientes personas y empresas”.
“Queremos ser absolutamente claros: No fue un ciberataque. El dinero y la información de todos nuestros clientes siempre estuvieron y están seguros. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad”.
Bancolombia aseveró que en 2025 se invirtieron $786.000 millones en tecnología y evolución digital, y para 2026 la meta es destinar cerca de $1 billón adicionales para fortalecer la continuidad operativa.