Bancos fueron los mayores compradores en TES en noviembre, en medio de la volatilidad de la deuda pública

En noviembre de 2025, los bancos comerciales y las administradoras de fondos de pensiones fueron los mayores compradores netos de deuda pública colombiana (TES), por un monto conjunto de $10,8 billones, según datos del Ministerio de Hacienda.
Los bancos comerciales registraron un neto de $8,16 billones en títulos de deuda pública, principalmente por sus compras en TES denominados en pesos ($7,05 billones) y en UVR ($1,11 billones).
Estos actores registraron un saldo acumulado equivalente al 15,70 % del saldo total de tenencia de TES, por un monto total de $111,06 billones.
Por su parte, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) se ubicaron en el segundo lugar como compradoras netas con un total de $2,61 billones, concentrando sus compras en TES denominados en pesos por $2,67 billones, y a pesar de las ventas por $55.000 millones en TES denominados en UVR.
Con lo anterior, las AFP registraron un saldo acumulado equivalente al 29,31 % del saldo total de tenencia de TES, por un monto total de $207,34 billones.
También destacó el Banco de la República, con un total de $2,53 billones de TES que corresponden principalmente a $2,18 billones de compras en TES denominados en pesos, lo que deja a la entidad con un saldo acumulado de $42,71 billones (6,04 % de las tenencias totales).
En contraste, las corporaciones financieras fueron las mayores vendedoras netas de TES en noviembre, con un total de $1,32 billones, concentrando sus ventas en títulos denominados en pesos por ($1,35 billones) y sus compras en papeles denominados en UVR ($26.000 millones)
Estos actores quedan con un saldo acumulado de $2,73 billones, equivalente al 0,39 % de las tenencias totales en TES.
El Ministerio de Hacienda fue el segundo mayor vendedor neto de TES ($992.000 millones), de manera que la entidad ahora registra una participación del 1,83 % sobre el total de las tenencias en TES, por un monto total de $12,97 billones.
En todo noviembre, el saldo emitido en TES tasa fija en pesos aumentó $11,36 billones hasta los $494,24 billones, mientras que el de TES UVR aumentó solo $1,82 billones y llegó a $213,20 billones.
Así, el saldo total emitido subió en $13,18 billones durante el último mes, ubicándose en $707,44 billones.
Davivienda señaló en su informe de inversionistas de TES que, el mes pasado, los bonos locales presentaron un comportamiento dispar, enmarcado en un aumento en la volatilidad de la deuda pública tasa fija y UVR. “En el último mes, la deuda pública de largo plazo y los títulos de deuda privada, fueron los activos de renta fija local con mayor pérdida (39,8 % y 27,7 %, respectivamente)”.
Las AFP siguen en el primer lugar de los tenedores de TES, con el 29,3 % del stock. Por su parte, los Fondos de Capital Extranjero ocupan el segundo lugar con el 19,4 % del total, mientras que el tercer lugar es de los bancos comerciales, que cuentan con el 15,7 % del saldo.
