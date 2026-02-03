Bancos hicieron importantes aumentos en rentabilidad de sus CDT: Ganancias en inversión serán superiores

La reciente decisión que tomó el Banco de la República de incrementar las tasas de interés abrió las expectativas en la política monetaria de Colombia. La junta directiva determinó elevar en 100 puntos básicos el indicador y lo ubicó en 10,25 %.
Sin embargo, con las tasas más altas, los productos tradicionales de renta fija vuelven a captar la atención de los ciudadanos que buscan obtener rendimientos previsibles.
En ese sentido, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se posicionan como una de las alternativas que más se usan por su bajo nivel de riesgo y su esquema de rentabilidad.
El rendimiento de los CDT depende de dos factores importantes que son el valor invertido y el tiempo de permanencia. En términos generales, los plazos más largos y los montos mayores permiten mejor acceso a las tasas.
Actualmente, varias entidades financieras ofrecen rentabilidades efectivas anuales que se mueven en un rango que sobrepasa el 11 % lo que representa una opción competitiva frente a otras alternativas de ahorro.
¿Cuáles son los bancos con mayor rentabilidad en CDT con corte a enero de 2026?
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la lista de los bancos que ofrecen mayor rentabilidad en CDT con corte a enero de 2026. Varias entidades financieras ajustaron sus tasas ubicándolas en grandes rangos, lo que representa un incentivo importante para quienes buscan invertir en febrero.
Recomendado: Ante subida de tasas de interés, así se impactará positivamente CDT y otros productos financieros
En este contexto, estos son los bancos que ofrecen mayor rentabilidad en CDT para febrero en un plazo de 180 y 360 días: