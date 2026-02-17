Bancos tiene menos de un mes para desembolsar $26,6 billones y cumplir la meta del Pacto por el Crédito

A menos de un mes de que concluya el plazo fijado para el programa de Pacto por el Crédito, el sistema financiero colombiano ha desembolsado $228,1 billones de los $254,72 billones que se definieron como meta.
Esto significa que, entre septiembre de 2024 y enero de 2026, se acumula un avance del 89,6 % frente al tope establecido, de acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera.
Las entidades financieras enfrentan el reto de colocar $26,6 billones adicionales durante el mes de febrero para cumplir con el compromiso total suscrito con el Gobierno Nacional.
En los 17 meses transcurridos hasta ahora, se han otorgado 34,4 millones de créditos, un 9,9 % más frente al periodo comparable anterior.
Créditos en vivienda superaron la meta; industria y energía siguen lejos
El reporte más reciente deja ver que el comportamiento del crédito ha sido dispar entre los cinco sectores estratégicos definidos en el programa.
Vivienda e infraestructura es el único sector que ya superó con creces su objetivo, alcanzando desembolsos por $48,2 billones, lo que equivale a un cumplimiento del 118,8 % respecto a su meta de $40,6 billones.
Por su parte, el turismo registra un avance sólido del 93,1 %, con desembolsos acumulados de $7,6 billones frente a una meta de $8,2 billones.
Le siguen el sector agropecuario, que ha cumplido con el 86,9 % de su meta con $26,4 billones en créditos otorgados, y la economía popular, que ha desembolsado $10,4 billones, un 83,3 % del total.
Por su parte, manufactura y transición energética es el renglón más rezagado en términos porcentuales, con un cumplimiento del 83,1 % de su meta de $163 billones, a pesar de reportar la mayor cantidad de recursos inyectados ($135,4 billones).
El informe firmado por el superintendente César Ferrari destaca que las metas se fijaron bajo la expectativa de una reducción más agresiva de la tasa de interés del Banco de la República, situación que no ocurrió.
Pese a esto, la tasa de interés promedio ponderada para los sectores del pacto se ubicó en 15,2 % en enero de 2026. En febrero podría ser aún superior, considerando que en la primera Junta del año, el emisor subió la tasa de intervención al 10,25 %.
