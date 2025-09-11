Bank of America rebajó recomendación sobre acciones de Cibest (Bancolombia)

El equipo de analistas de mercados financieros de Bank of America tomó decisiones sobre la recomendación para los inversionistas en cuanto a las acciones del Grupo Cibest (antes Bancolombia).
De acuerdo con un informe publicado hoy por la entidad bancaria, la recomendación sobre Cibest fue rebajada desde “neutral” hasta “underperform”.
En el documento se evidencia que para las acciones de Cibest el precio objetivo es de $52.290, frente a un precio de negociación hoy en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) que se marca en $59.880 (precio de las 8:45 a.m.).
Uno de los principales argumentos de la decisión de los analistas de Bank of America es “el cambiante panorama económico y político” de Colombia.
Argumentó la entidad que las acciones de Grupo Cibest han tenido un resultado en meses recientes, pero se advierte que Colombia y otros países de América Latina podrían seguir un eventual recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).
El banco estadounidense añadió que otro de los principales riesgos para la economía colombiana se encuentra en el frente fiscal en donde los analistas locales de entidades financieras calculan que puede superar, incluso, la meta de 7,1 % del PIB que ha definido el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
Dentro del documento de Bank of America se indica que se ha generado ruido en el mercado local por la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de reversar las inversiones internacionales de los fondos de pensiones. “Es poco probable que se dé”, dijeron los analistas del banco.
