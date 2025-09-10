Cibest Capital reveló sus acciones favoritas en la Bolsa de Colombia para septiembre: este es el portafolio

La Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Cibest Capital publicó su actualización de estrategia de inversión, en la cual reveló sus “top picks”, su portafolio de acciones recomendadas en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Como punto de partida, Cibest Capital mantuvo su perspectiva neutral para los próximos 3 meses en el mercado de renta variable local. La firma reconoce que el mercado colombiano ha ganado dinamismo y visibilidad internacional, impulsado por los atractivos descuentos frente a sus fundamentales y eventos corporativos relevantes.
Entre algunos de ellos se destacó “la transformación de Grupo Bancolombia en Grupo Cibest, la escisión de Cementos Argos, Grupo Argos y Grupo Sura, entre otros”, además de los esfuerzos de diferentes compañías por mejorar la liquidez de sus acciones, dice el documento.
Sin embargo, también se considera que la renta variable colombiana empezaría a lucir menos atractiva frente a otros activos y que factores como la elevada percepción de riesgo país y una expectativa de crecimiento de utilidades baja para 2025 limitarían su potencial de valorización.
“En este contexto, mantenemos un enfoque selectivo para identificar oportunidades con valor y nuestro portafolio de alta convicción refleja esa visión selectiva y una estrategia enfocada en catalizadores de mercado”, advierte Cibest Capital.
¿Cuáles son las acciones recomendadas para septiembre?
Con este contexto, el portafolio de top picks de Cibest Capital para el noveno mes del año no presenta cambios en su composición. Sin embargo, se han realizado ajustes en las ponderaciones de Grupo Éxito (+5 %), la preferencial de Grupo Sura (+5 %) y la preferencial de Grupo Aval (-10 %).
Por lo tanto, el portafolio de “top picks” continúa conformado por: Grupo Energía Bogotá (GEB), la preferencial de Grupo Aval, Grupo Éxito, Interconexión Eléctrica (ISA) y la preferencial de Grupo Sura.
Sobre los cambios en el peso de cada una de estas acciones en el portafolio, se explicó que la decisión de disminuir la ponderación de la acción preferencial de Grupo Aval se da, principalmente, “porque hemos evidenciado una disminución importante en su potencial fundamental hasta 4,4 % con dividendos, después de una recuperación en el precio del activo de 15 % en agosto”.
Sin embargo, la acción se mantuvo en el portafolio, en línea con su descuento relativo y con el sentimiento positivo de los analistas, el cual está respaldado por los buenos resultados del segundo trimestre de 2025.
Lectura sobre Grupo Éxito y la preferencial de Grupo Sura
En cuanto a Grupo Éxito, Cibest Capital explicó que se trata de una acción con potencial fundamental (11,5 %) que, además, se cotiza en múltiplos aún con descuento y que son inferiores a los de sus pares, tanto regionales como globales. Así mismo, la acción tiene potencial de ingresar al índice S&P Colombia Select este mes y al MSCI Colcap en noviembre.
Sobre el título preferencial de Grupo Sura, “consideramos que su potencial fundamental versus el consenso de mercado continúa siendo atractivo (+19,7 %) y es la acción que después del proceso de escisión con Grupo Argos se encuentra más descontada”.
Además, se evidenció que existe un sentimiento positivo del mercado asociado con la compañía, que la acción preferencial ha registrado en los últimos meses una mayor liquidez que la ordinaria y que tendría posibilidades de ingresar a los índices de pequeña capitalización de MSCI en noviembre de 2025.
Historial de los activos recomendados
El índice MSCI Colcap, en lo corrido del año, hasta el 8 de septiembre, sin tener en cuenta dividendos, ha presentado una valorización de 35,6 %, manteniéndose por encima del nivel de 1.751 puntos en el último mes.
Así mismo, en lo corrido de 2025, el portafolio de activos recomendados ha presentado una valorización de 41,5 %, cifra 282 puntos básicos inferior al Colcap (44,3 %) incluidos los dividendos.
Por otro lado, en el último mes, el portafolio presentó una valorización de 3,1 %, inferior en 79 pb al índice Colcap (3,9 %) y 20 pb inferior a la canasta de activos elegibles (3,3 %). Lo anterior, incluidos los dividendos.
