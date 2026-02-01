El entretenimiento en vivo en Colombia suma un nuevo jugador. Se trata de BeatHub Entertainment, un ecosistema creado por los fundadores de Tuboleta que busca integrar en una sola operación varias de las compañías clave del sector, desde la venta de boletería hasta la producción y operación de venues.
BeatHub agrupa empresas como Movistar Arena, Thunder Production, Venues Snacks, Breakfast Live y Arena Primavera.
Las compañías que hoy hacen parte de BeatHub producen más de 200 eventos, incluidos cuatro festivales de gran formato con más de 30.000 asistentes cada uno. En conjunto, han atendido a más de un millón de personas y generan cerca de 350 empleos directos.
Según BeatHub, la operación del ecosistema representa más de 12.000 turnos de trabajo al mes y una derrama económica promedio cercana a los $5.000 millones por evento.
La apuesta de BeatHub
Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment, explicó que el objetivo es ganar eficiencia y escala. “Al operar de forma articulada no solo somos más eficientes, sino más relevantes para el país y para los mercados internacionales”, señaló.
El ecosistema busca integrar ejecución, comercialización y uso de datos, con el fin de profesionalizar la industria y facilitar el crecimiento de proyectos de mayor tamaño.
BeatHub entra a competir en un negocio que concentra cada vez más inversión y empleo.