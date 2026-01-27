El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a lo que viene para la campaña presidencial del candidato del gobierno Petro, Iván Cepeda. Esto en medio de rumores que apuntarían a que Benedetti podría sumarse al equipo del candidato de la izquierda.
Según se conoció durante la mañana de este 27 de enero, Cepeda podría recibir a Bendetti en medio de lo que es el tramo más intenso de la campaña presidencial.
Dijo Armando Benedetti, en su momento, que la apuesta del proyecto político del presidente Petro se enfoca en la continuación de buena parte de su agenda, que quedaría en representación de Cepeda.
Ante las versiones de medios, el ministro del Interior descartó, de momento, salir del Gobierno para ser parte de la campaña del candidato que es primero en la intención de voto de las más recientes encuestas.
Lo que dijo Benedetti de irse para la campaña de Iván Cepeda
“Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año”, dijo el jefe de la cartera.
Y agregó Benedetti: “nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”. Esto último teniendo en cuenta que en la carrera también aparece Roy Barreras, cercano al gobierno Petro.
De momento se confirmó que, ante la Registraduría, quedó inscrita la consulta de izquierda “Frente por la Vida”, en la que estarán el Pacto Histórico, Fuerza de la Paz, Partido del Trabajo, Mais y Aico.
Con lo que entrarán en competencia los candidatos: Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero, pendiente de que se sume algún otro nombre.