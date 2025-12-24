Mientras los mercados tradicionales se acercan a los últimos días del año con un estallido de optimismo, el bitcoin termina el año estancado, luego de haber visto cifras históricas en 2025.
La criptomoneda más reconocida del mundo cotiza hoy alrededor de los US$87.370, en un rango de US$85.000 a US$90.000 y con pocas señales de vida, como se advierte en un informe de Bloomberg.
Una fuerte ola de ventas en octubre desplomó a bitcoin desde sus máximos históricos, reduciendo su impulso y dejando los precios estancados.
El token ha caído alrededor de un 30 % desde entonces y se encamina a su peor rendimiento trimestral desde el segundo trimestre de 2022, cuando el colapso de TerraUSD y Three Arrows Capital sacudió la industria.
“El mercado sigue luchando por recuperarse tras el desplome de octubre. El volumen de operaciones es escaso y la especulación minorista se ha desvanecido. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin al contado de EE. UU. se han convertido en vendedores netos en el cuarto trimestre, eliminando una fuente clave de demanda que impulsó los repuntes anteriores”, explicó Bloomberg.
De acuerdo con expertos, tras pasar gran parte de principios de 2025 cotizando como un activo de riesgo junto con la renta variable, ha fracasado notablemente en sumarse al repunte de fin de año.
En este sentido, a pesar de su larga trayectoria como «oro digital», no ha atraído los flujos defensivos. En cambio, se ha estancado, con una caída de más del 7 % en lo que va del año.
Bitcoin ha caído por debajo de su media móvil de 365 días cerca de los US$102.000, un nivel que había actuado como soporte clave durante el ciclo actual.
“El vencimiento de más de 23.000 millones de dólares en opciones a finales de esta semana está congelando las apuestas direccionales, lo que refuerza el estancamiento, mientras que la escasa liquidez durante las festividades ha frenado aún más la actividad”, finalizó Bloomberg.