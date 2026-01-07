El mercado colombiano de vehículos eléctricos de alta gama recibe un nuevo referente: se trata del modelo iX2 de la marca alemana BMW.
Este SUV 100 % eléctrico no solo representa la evolución del diseño deportivo de la marca bávara, sino que establece un nuevo estándar en cuanto a integración tecnológica, confort y versatilidad para el segmento premium nacional.
Su llegada consolida la ofensiva eléctrica de BMW en el país y ofrece una alternativa sofisticada a compradores que buscan rendimiento, lujo y cero emisiones.
Motorización y Autonomía: Electrificación BMW
El BMW iX2 disponible en Colombia incorpora un sistema de tracción integral eléctrico con dos motores sincrónicos. Este conjunto ofrece una potencia combinada de 313 caballos de fuerza (hp) y un torque inmediato de 494 Nm, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.
La energía es suministrada por una batería de iones de litio de 64.8 kWh (neta), que según el ciclo WLTP ofrece una autonomía de hasta 449 km. Equipado con carga rápida DC de hasta 130 kW, la batería puede recargarse del 10 % al 80 % en aproximadamente 29 minutos, una ventaja clave para viajes interurbanos.
Confort y versatilidad: un interior destacado
Desde el primer contacto, el iX2 transmite una sensación de calidad y espacio. Es uno de los vehículos más cómodos y versátiles del mercado de alta gama en Colombia, gracias a una posición de conducción elevada y que brinda confianza, mientras que el interior, con su pantalla curva BMW Curved Display (10.25″ + 14.9″), el sistema de sonido Harman Kardon y los asientos deportivos, crea un ambiente premium tecnológico.
A pesar de su silueta coupé, el espacio en la segunda fila y un maletero de 525 litros (que se expanden a 1.400 litros abatiendo los asientos) garantizan una practicidad sobresaliente para el día a día y los viajes familiares.
Tecnología y conectividad
El iX2 viene equipado con el más reciente sistema operativo BMW iDrive 9, con funciones digitales avanzadas y conectividad permanente. Incluye asistente de manejo BMW Driving Assistant Professional, estacionamiento asistido, cargador inalámbrico y el característico BMW IconicSounds Electric, que compone una banda sonora futurista para la conducción.
La experiencia del usuario está completamente integrada a través de la app My BMW, permitiendo planificar rutas, pre climatizar la cabina y gestionar la carga de forma remota.
Precio en Colombia
El BMW iX2 xDrive30 tiene un precio oficial en Colombia de $269,9 millones. Este posicionamiento lo ubica como un competidor directo de otros SUV coupé eléctricos premium, ofreciendo a los colombianos una combinación distintiva de diseño deportivo, tecnología de punta y el respaldo de la red de concesionarios y servicio técnico de BMW Group Colombia.