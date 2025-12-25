Bogotá Ciudad Aeropuerto habilitará 37 hectáreas para industria, logística y formación aeronáutica

Bogotá avanza en su estrategia para posicionarse como uno de los principales centros aeronáuticos y logísticos de América Latina, apalancada en el desempeño del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Así lo plantea la más reciente edición del Boletín de Entorno de Negocios de Invest in Bogotá, que analiza técnicamente la iniciativa Bogotá Ciudad Aeropuerto, una plataforma de desarrollo que articula infraestructura, suelo productivo, incentivos tributarios y formación de capital humano alrededor del principal aeropuerto del país.
El informe destaca que El Dorado se consolidó en 2024 como el principal nodo aéreo de América Latina, tras movilizar cerca de 45 millones de pasajeros y alrededor de 800.000 toneladas de carga, cifras que lo ubican como el aeropuerto con mayor participación en el tráfico aéreo colombiano y uno de los más relevantes de la región. Este desempeño, según el análisis, crea condiciones favorables para el desarrollo de actividades como logística avanzada, manufactura especializada, mantenimiento aeronáutico y servicios conexos.
El documento compara el potencial del entorno aeroportuario de Bogotá con experiencias internacionales exitosas como Toulouse, Singapur, Dubái y Querétaro, ciudades que han estructurado ecosistemas industriales y tecnológicos alrededor de sus aeropuertos.
La apuesta de Bogotá
De estos modelos, Invest in Bogotá identifica aprendizajes clave: disponibilidad de suelo para expansión empresarial, integración urbano-logística, infraestructura moderna y una estrategia clara de formación de talento especializado.
Bajo esta lógica, Bogotá Ciudad Aeropuerto contempla la habilitación de 30 hectáreas para usos productivos y logísticos, además de siete hectáreas adicionales destinadas a equipamientos urbanos y educativos, entre ellos una futura universidad aeronáutica.
A esto se suma un paquete de incentivos tributarios locales y condiciones preferenciales para proyectos empresariales de alto impacto, con el objetivo de acelerar la llegada de inversión y el establecimiento de empresas ancla.
El boletín también pone el foco en el contexto internacional. Entre 2010 y 2024, la industria aeronáutica global registró más de 2.200 proyectos de inversión extranjera directa, que representaron US$88.400 millones y la creación de más de 330.000 empleos.
Uno de los puntos centrales del análisis es la necesidad de fortalecer la formación técnica y profesional en áreas como mantenimiento aeronáutico, ingeniería aplicada, propulsión, sistemas digitales y operaciones aeroportuarias.
Según Invest in Bogotá, estas tendencias abren una ventana de oportunidad para la capital, que ya cuenta con ventajas en conectividad aérea, capacidades técnicas e institucionales, y un mercado laboral con potencial para especializarse en áreas de alta demanda del sector.