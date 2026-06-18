La FED de Kevin Warsh envía una señal que podría aumentar la volatilidad en los mercados

El nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) marcó distancia frente a Jerome Powell y abrió la puerta a una etapa con más incertidumbre.
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La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) dejó una de las primeras señales que los mercados financieros llevaban semanas intentando descifrar. Y aunque el nuevo jefe del banco central estadounidense evitó realizar anuncios disruptivos en su primera reunión al frente de la entidad, su mensaje fue interpretado por analistas e inversionistas como el inicio de una nueva etapa que podría traer mayores niveles de volatilidad para los mercados globales.
La expectativa era alta. Warsh había sido identificado durante meses como una figura con posturas más críticas frente a algunas decisiones de la era de Jerome Powell y varios participantes del mercado esperaban cambios rápidos en la forma de comunicar la política monetaria. Sin embargo, el nuevo presidente optó por un debut mucho más prudente, aunque no necesariamente tranquilizador para los inversionistas.
Según Daniel Siluk, gestor de carteras de Janus Henderson Investors, la principal novedad no estuvo en los tipos de interés ni en las proyecciones económicas, sino en la forma como la FED pretende comunicarse con el mercado a partir de ahora.
«Quienes esperaban que el presidente rompiera de forma tajante con las prácticas anteriores probablemente se sintieron decepcionados. De hecho, la declaración de Warsh puede resumirse mejor como un mantenimiento de la línea dura», señaló el experto.
Una FED menos predecible
Uno de los mensajes más relevantes de la primera comparecencia de Warsh fue su decisión de no publicar proyecciones personales sobre la trayectoria futura de las tasas de interés, una práctica que se había convertido en una herramienta habitual de comunicación bajo administraciones anteriores.
Para Siluk, esta postura podría marcar el comienzo de un alejamiento gradual de la denominada «orientación prospectiva» o forward guidance, mecanismo mediante el cual la FED intentaba anticipar al mercado cuáles podrían ser sus próximos movimientos.
La consecuencia inmediata de ese cambio sería una menor visibilidad para los inversionistas. «Es probable que la FED se muestre más tolerante ante la incertidumbre. Por extensión, es posible que el mercado tenga que acostumbrarse a un aumento proporcional de la volatilidad, probablemente provocado por una trayectoria de política monetaria más opaca», explicó el analista.
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Para los mercados financieros, la comunicación de los bancos centrales suele ser tan importante como las propias decisiones de política monetaria. Cuando disminuye la capacidad de anticipar los movimientos futuros de la autoridad monetaria, aumenta la incertidumbre y los activos financieros tienden a registrar movimientos más bruscos.
La señal de cautela de Warsh también estuvo respaldada por las nuevas proyecciones económicas de la FED. Aunque el banco central redujo ligeramente su estimación de crecimiento económico para 2026, pasando de 2,4 % a 2,2 %, la expectativa de desempleo también mejoró, ubicándose en 4,3 %. Según Janus Henderson, estos datos reflejan que la economía estadounidense continúa mostrando una fortaleza superior a la esperada.
El frente que más preocupa a la FED sigue siendo la inflación. Las nuevas previsiones indican que la inflación general podría cerrar este año en 3,6 %, mientras que la inflación subyacente alcanzaría 3,3 %, niveles que continúan lejos del objetivo histórico del 2 % que persigue el banco central estadounidense.
Warsh dejó claro que la estabilidad de precios será la prioridad de su gestión, incluso si ello implica mantener una postura monetaria restrictiva durante más tiempo del que anticipan algunos inversionistas.
«La inflación tampoco deja mucho margen para un enfoque moderado», indicó Siluk al analizar las nuevas proyecciones publicadas por la FED.
¿Qué significa esto para Colombia y los mercados emergentes?
Aunque las decisiones de la Reserva Federal se toman en Washington, sus efectos suelen sentirse rápidamente en economías emergentes como Colombia.
Cuando la FED mantiene tasas altas durante más tiempo o envía señales más agresivas frente a la inflación, los inversionistas suelen aumentar su exposición a activos estadounidenses, considerados más seguros. Esto puede generar presiones sobre monedas emergentes, mercados bursátiles y bonos soberanos.
Un escenario de mayor volatilidad también podría traducirse en movimientos más bruscos del dólar frente al peso colombiano, cambios en los flujos de capital hacia América Latina y mayores exigencias de rentabilidad para la deuda pública de países emergentes.
Si bien Warsh evitó anunciar transformaciones inmediatas, sí comenzó a construir las bases de lo que podría convertirse en una FED diferente a la de Jerome Powell.
El nuevo presidente anunció la creación de grupos de trabajo independientes para revisar áreas estratégicas como la comunicación institucional, la política de balance, la recopilación de datos económicos, la productividad, el empleo y el marco de inflación.
Para Janus Henderson, estas iniciativas muestran que Warsh pretende modernizar algunos de los principios que han guiado al banco central durante la última década y adaptar la política monetaria a una economía marcada por fenómenos como la inteligencia artificial, los cambios demográficos y las nuevas dinámicas de productividad.
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«Mientras que la FED de Powell operaba bajo un marco de expectativas gestionadas, la FED de Warsh podría acabar siendo conocida por su credibilidad basada en resultados», concluyó Siluk.