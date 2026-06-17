Último plazo de las empresas para cumplir nueva exigencia en contratación de personal

Las empresas colombianas entraron en la recta final para cumplir una obligación laboral que podría marcar un antes y un después en sus procesos de contratación e inclusión.
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El próximo 25 de junio vence el plazo para registrar ante el Ministerio del Trabajo los contratos de trabajadores con discapacidad, una exigencia que busca fortalecer la inclusión laboral en el país y que obliga a las organizaciones a revisar su planta de personal, sus procesos internos y sus mecanismos de contratación.
Aunque el debate sobre diversidad e inclusión suele concentrarse en aspectos reputacionales o de responsabilidad social empresarial, en este caso existe una obligación concreta respaldada por la legislación laboral colombiana.
Por ello, las compañías que aún no han adelantado el proceso enfrentan una cuenta regresiva para verificar si cumplen los requisitos establecidos por la norma y si cuentan con la documentación necesaria para acreditar esos vínculos laborales.
La exigencia está sustentada en el numeral 17 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y establece cuotas mínimas de vinculación laboral de personas con discapacidad dependiendo del tamaño de la empresa.
En términos prácticos, las compañías con hasta 500 trabajadores deben contar con al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados. Por su parte, aquellas que superen los 500 trabajadores deben sumar, como mínimo, un trabajador adicional con discapacidad por cada tramo de 100 colaboradores.
La obligación aplica sobre la planta permanente de personal y exige que las personas vinculadas cuenten con certificación oficial conforme a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
La obligación no implica nuevas contrataciones para las empresas
Uno de los aspectos menos conocidos de la medida es que no todas las empresas deberán iniciar procesos masivos de contratación.
La regulación también permite que las organizaciones identifiquen dentro de su planta actual a trabajadores que tengan alguna condición de discapacidad y avancen en los procesos de certificación correspondientes para formalizar su inclusión dentro de los registros exigidos por las autoridades.
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Esto significa que una empresa podría ya estar cumpliendo parcialmente el requisito sin saberlo, siempre que realice la caracterización adecuada de sus trabajadores y adelante los trámites de certificación establecidos por las autoridades competentes.
Más allá del cumplimiento normativo, expertos consideran que el verdadero reto está en la preparación de las organizaciones.
Carlos Enríquez, director Institucional de Inclusión de la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO), sostiene que muchas empresas aún enfrentan barreras relacionadas con la contratación inclusiva, la accesibilidad y la gestión del talento diverso.
Según el experto, las compañías deberían concentrarse en tres frentes principales: ajustar sus procesos de selección para eliminar sesgos, adecuar los espacios físicos y digitales para garantizar accesibilidad y fortalecer las capacidades de los equipos de talento humano y liderazgo para gestionar procesos de inclusión de manera efectiva.
«Ajustar los procesos de selección, adecuar los entornos laborales y fortalecer las capacidades de liderazgo son elementos fundamentales para avanzar hacia una inclusión efectiva», señala Enríquez.
El debate también ha puesto sobre la mesa una realidad poco visible para muchas compañías: existe una oferta creciente de profesionales con discapacidad capacitados para desempeñarse en diferentes sectores de la economía.
De acuerdo con la Corporación Universitaria Iberoamericana, actualmente hay talento formado en áreas como tecnología, administración, educación y servicios, con competencias alineadas a las necesidades que demanda el mercado laboral moderno.
Por eso, para especialistas en inclusión laboral, el desafío ya no consiste únicamente en encontrar candidatos, sino en construir entornos donde ese talento pueda desarrollarse sin barreras.
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«La verdadera inclusión no ocurre cuando una empresa busca talento para llenar una cuota, sino cuando transforma su entorno para que ese talento, sin importar su condición, pueda desarrollarse sin barreras», afirmó Carlos Enríquez, director Institucional de Inclusión de la IBERO.