La Alcaldía de Bogotá realizará el próximo jueves 19 de febrero una Megaferia de Empleo en la que se ofrecerán más de 17.000 vacantes, con la participación de 160 empresas.
El evento se llevará a cabo en Corferias, entre las 8:00 am y las 4:00 pm, y será de entrada gratuita. La jornada es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Las ofertas están dirigidas a profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres. También habrá oportunidades para personas que no cuentan con experiencia laboral.
Sectores con más ofertas
Durante la jornada, los asistentes podrán postularse directamente a vacantes en sectores como tecnología, comercio, servicios, salud, logística y manufactura.
Además, recibirán orientación laboral y, en algunos casos, podrán adelantar procesos de selección que incluyen entrevistas.
Para participar es obligatorio hacer inscripción previa a través de la página web de la Secretaría y presentar documento de identidad válido para trabajar en Colombia.
Vacantes para mayores de 50, jóvenes y sin experiencia
La megaferia también tendrá un componente importante de inclusión laboral.
Habrá más de 920 vacantes dirigidas a personas mayores de 50 años, en cargos como residente de obra, diseñador, ingeniero, enfermería, médico y analista contable, entre otros.
Para jóvenes se ofertarán más de 9.700 puestos en áreas como auxiliar de droguería y farmacia, enfermería, psicología, ingenierías de software, análisis de datos, mercadeo, publicidad y marketing digital.
Además, se abrirán cerca de 3.700 vacantes para personas sin experiencia laboral, lo que facilitará su ingreso formal al mercado de trabajo. Entre los perfiles requeridos están técnicos en enfermería y farmacia, optómetras, auxiliares de odontología y profesionales en ingeniería civil y arquitectura.