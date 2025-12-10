Bogotá tendrá cierre vial de 95 kilómetros: Distrito confirmó fecha y rutas alternas

El próximo jueves 11 de diciembre Bogotá llevará a cabo una nueva edición de la ciclovía nocturna, una actividad que se realizará entre las 6:00 p.m. y la medianoche. Este espacio, que se ha convertido en una tradición para miles de ciudadanos, hace parte del calendario decembrino de la capital y se ha posicionado como uno de los eventos urbanos más representativos. En esta edición, la jornada tendrá un significado especial, pues se desarrollará en el marco de la conmemoración de los 50 años de la ciclovía como política pública, un proyecto que ha consolidado a la ciudad como referente en movilidad sostenible y apropiación del espacio público.
Para esta ocasión, el Distrito informó que el recorrido habilitado será de 95 kilómetros, distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. Debido a la magnitud del trazado y al volumen de participantes que se espera, se implementarán cierres viales desde antes del inicio oficial de la ciclovía nocturna. Por esta razón, las autoridades recomiendan a los conductores planear sus rutas con anticipación y optar por vías alternas para evitar retrasos.
¿Cuáles serán los cierres viales que tendrá Bogotá por la ciclovía nocturna?
Entre los corredores que no tendrán paso vehicular durante la jornada se encuentran tramos del norte, centro y sur de Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, estarán cerradas vías como la calle 170, la calle 116, la calle 72 y la calle 26. En el sur, también se restringirá el paso en segmentos de la calle 17 Sur, la diagonal 16 Sur y la calle 39 Sur. A estas afectaciones se suman cierres en corredores principales como la avenida Boyacá, la avenida Córdoba y en vías reconocidas como las carreras 50, 15, 9 y 7. En todos estos puntos solo podrán circular ciclistas, peatones y patinadores durante el horario establecido.
Con el fin de facilitar los desplazamientos de quienes necesiten movilizarse durante la noche del evento, las autoridades de tránsito señalaron algunas alternativas. Para quienes deban dirigirse hacia el norte de la ciudad, la Autopista Norte operará con normalidad y funcionará como la principal vía de conexión. En el occidente, la avenida Ciudad de Cali será una opción para evitar los corredores intervenidos por la ciclovía. Por su parte, para el sur permanecerán habilitados tramos de la avenida Primero de Mayo y de la Autopista Sur, corredores que permitirán mantener la movilidad en esa zona.
La Administración Distrital recordó que la ciclovía nocturna no solo busca ofrecer un espacio recreativo, sino también fomentar hábitos de vida saludables, promover el uso de medios de transporte alternativos y fortalecer el sentido de comunidad. Por ello, se recomienda a los asistentes acatar las indicaciones de los gestores de convivencia, respetar las zonas delimitadas y mantener una circulación segura para todos los participantes.