Bolivia, entre las selecciones más baratas del repechaje: Así se disputarán los últimos cupos rumbo al Mundial 2026

Las selecciones que disputan los repechajes rumbo al Mundial 2026 presentan una brecha económica marcada entre los equipos europeos y los de otras confederaciones. De acuerdo con cifras de Transfermarkt, el valor total de las plantillas de los 22 equipos que siguen en competencia supera los 4.050 millones de euros, con Italia como el plantel más caro entre los duelos programados en la jornada.
Italia llega al partido ante Irlanda del Norte con un valor de mercado cercano a 827 millones de euros, mientras que su rival británico apenas alcanza 86,8 millones de euros. Esa diferencia de casi diez veces es una de las mayores entre los cruces de la jornada y refleja el peso de las ligas en las que militan los jugadores italianos, principalmente Serie A y Premier League.
Otro contraste importante se presenta en el repechaje intercontinental. Bolivia tiene una plantilla tasada en 15,8 millones de euros, una de las más bajas del torneo, mientras que Surinam alcanza 26,6 millones, impulsada por futbolistas formados en Países Bajos y ligas europeas.
En el resto de la jornada, Suecia, Dinamarca y Ucrania también parten como favoritos en términos financieros, con plantillas que superan los 270 millones de euros, muy por encima de sus rivales directos. Estas cifras permiten anticipar qué selecciones tienen mayor probabilidad estadística de imponerse, al concentrar más jugadores en ligas de alto nivel y con mayor valor de mercado.
Italia, Suecia y Dinamarca: favoritos por plantillas y experiencia en ligas top
Italia no solo lidera en valor entre los equipos en disputa, sino que también presenta la mayor media de cotización por jugador, superior a 31 millones de euros. La selección ‘azurra’ cuenta con futbolistas consolidados en clubes de élite europea, lo que explica la amplia distancia frente a Irlanda del Norte, cuya media por jugador no supera los 3,6 millones.
Suecia, con un plantel cercano a 496 millones de euros, enfrenta a Ucrania, que registra aproximadamente 274 millones. Aunque la diferencia no es tan amplia como en otros cruces, el delantero Alexander Isak, valorado en más de 100 millones, eleva significativamente el peso económico del equipo escandinavo.
Dinamarca, por su parte, supera los 381 millones de euros y se mide a Macedonia del Norte, cuya plantilla ronda los 36 millones. La brecha de más de diez veces en valor es una de las más pronunciadas del repechaje europeo y coloca a los daneses como claros favoritos en los análisis previos.
Estos tres cruces hacia el Mundial 2026 tienen un elemento en común: los favoritos cuentan con jugadores en las cinco grandes ligas europeas, mientras que sus rivales concentran futbolistas en torneos locales o en ligas de menor exposición internacional. Esa diferencia impacta tanto en el valor de mercado como en la experiencia competitiva.
Bolivia vs. Surinam y Jamaica vs. Nueva Caledonia: los duelos con menor valor económico rumbo al Mundial 2026
El repechaje intercontinental presenta cifras mucho más bajas. Bolivia es el plantel menos costoso de todos los equipos en disputa, con 15,8 millones de euros, seguido por Nueva Caledonia, cuyo valor total ni siquiera alcanza cifras comparables con las selecciones europeas.
Surinam, con 26,6 millones, parte como favorito frente a Bolivia en términos financieros. Su jugador más valioso es el delantero Dylan Vente, tasado en 3 millones, la misma cifra que el boliviano Miguel Terceros, una de las promesas de la selección sudamericana y actualmente en el fútbol brasileño.
El otro duelo intercontinental enfrenta a Jamaica y Nueva Caledonia. Jamaica registra un valor cercano a 44,2 millones de euros, impulsado por futbolistas que militan en la Premier League y el Championship inglés. Su jugador más caro es el lateral Rico Henry, valorado en 15 millones, cifra que por sí sola supera el valor total de varias selecciones del repechaje.
Nueva Caledonia, en cambio, presenta una particularidad: gran parte de su plantel juega en ligas semiprofesionales o regionales, lo que explica la dificultad para establecer una cotización total comparable con las demás selecciones.
El análisis de los ocho cruces muestra que las diferencias de valor de mercado no son homogéneas. Mientras que Italia vale casi diez veces más que Irlanda del Norte, Dinamarca supera en más de diez veces a Macedonia del Norte y Suecia duplica ampliamente a Ucrania. En el intercontinental, Jamaica vale casi tres veces más que Nueva Caledonia y Surinam supera en más de un 60 % a Bolivia.
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Repechaje UEFA – hoy
12:00 p. m.
- Turquía vs Rumania — ESPN / Disney+
2:45 p. m.
- Gales vs Bosnia y Herzegovina — ESPN / Disney+
- Polonia vs Albania — ESPN / Disney+
- Eslovaquia vs Kosovo — ESPN / Disney+
- República Checa vs Irlanda — ESPN / Disney+
- Italia vs Irlanda del Norte — ESPN / Disney+
- Ucrania vs Suecia — ESPN / Disney+
- Dinamarca vs Macedonia del Norte — ESPN / Disney+
Repechaje intercontinental
6:00 p. m.
- Bolivia vs Surinam — DSports / DGO – Win Sports
9:00 p. m.
- Nueva Caledonia vs Jamaica — DSports / DGO – Win Sports