Boletas del Mundial 2026 desatan polémica: Hinchas denuncian a la FIFA por precios “astronómicos”

Las boletas para el Mundial 2026 se han convertido en el centro de una disputa legal en Europa por los altos precios y la forma en que la FIFA está comercializando las entradas. Organizaciones de aficionados y de defensa del consumidor presentaron una denuncia ante la Comisión Europea en la que acusan a la entidad de aplicar tarifas desproporcionadas y de operar con reglas de venta poco transparentes.
La Football Supporters Europe (FSE) y Euroconsumers sostienen que el organismo rector del fútbol mundial está aprovechando su posición dominante para imponer condiciones que limitan la competencia y reducen la claridad para los compradores. Según estas organizaciones, el sistema de precios dinámicos y la falta de información detallada sobre la disponibilidad de boletas generan un mercado impredecible y con valores difíciles de justificar.
Este conflicto surge en medio de una demanda histórica por asistir al torneo, que será el primero con 48 selecciones y 104 partidos. Aunque la FIFA ha puesto a disposición cerca de 7 millones de entradas, las cifras de precios en las primeras fases de venta y en la reventa oficial han provocado críticas por el aumento frente a ediciones anteriores y por la diferencia entre los valores anunciados en la candidatura y los que finalmente enfrenta el público.
Los datos disponibles muestran un salto significativo en los precios de los partidos más relevantes, en especial la final, cuyas boletas más económicas ya superan los US$4.000. Este escenario ha llevado a que las asociaciones de aficionados califiquen el proceso como “opaco y desleal” y pidan la intervención de autoridades europeas para revisar el modelo de comercialización y establecer límites a las tarifas.
Cuánto cuestan las boletas del Mundial 2026
El precio de las entradas es el principal foco de la denuncia. Para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las boletas más baratas disponibles en fases recientes superan los US$4.000, mientras que los de categorías superiores se han ofertado en más de US$6.000. En la plataforma oficial de reventa, un asiento de categoría tres llegó a publicarse por US$143.750, más de 40 veces su valor nominal inicial de US$3.450.
Para los partidos de fase de grupos, las más económicas partían de US$60 en teoría, pero en la práctica muchas se ofrecieron desde US$100 o más, especialmente en partidos con selecciones de alto perfil. En general, la mayoría de boletas para partidos relevantes se sitúan por encima de los US$200.
En comparación, la final del Mundial de Qatar 2022 tenía entradas desde US$206 en su valor nominal y hasta US$1.607 en categorías altas. Es decir, el precio mínimo para la final de 2026 es cerca de siete veces superior al de la edición anterior.
Tarifa dinámica y mercado de reventa de FIFA, en el centro de la polémica
La FIFA ha defendido el sistema de precios dinámicos, común en el mercado deportivo de Estados Unidos, señalando que las tarifas suben o bajan según la demanda. Este modelo ya se utiliza en ligas como la NFL y la NBA, pero es la primera vez que se aplica de forma amplia en un Mundial.
Las organizaciones denunciantes sostienen que este mecanismo permite aumentos sin límite y que no existe transparencia sobre el algoritmo o los criterios utilizados para modificar los precios. También cuestionan que los compradores no conozcan con precisión la ubicación del asiento ni el rival del partido en el momento de la compra, lo que consideran una práctica desleal.
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Y el mercado de reventa agranda el problema. En Estados Unidos y Canadá no existe un control general sobre el precio de reventa, lo que permite que las boletas se comercialicen por encima de su valor original. En México, esta práctica está restringida, pero solo si la compra se realiza en moneda local dentro del país.