Esto vale la boleta más barata para la final del Mundial 2026

La FIFA informó que recibió más de 500 millones de solicitudes de boletas durante la fase de ventas por sorteo aleatorio para la Copa Mundial 2026, un récord histórico de demanda para este tipo de eventos deportivos. La cifra corresponde al periodo de solicitudes abierto del 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026, con un promedio de alrededor de 15 millones de peticiones diarias, y abarcó a aficionados de las 211 asociaciones miembro de la FIFA.
Fuera de los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), el mayor número de solicitudes provino de seguidores de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia. El partido con mayor demanda en esa fase fue Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio en Miami, Florida.
Los organizadores señalaron que los aficionados serán notificados sobre si sus solicitudes de boletas fueron exitosas no antes del 5 de febrero de 2026, y en los casos en que la demanda exceda la oferta, las entradas se asignarán mediante un sistema de sorteo aleatorio.
La elevada demanda se produce en paralelo a un sistema de precios dinámicos aplicado por la FIFA, que ajusta los costos de las entradas en función del interés de los aficionados, de modo que los valores finales de ciertas boletas pueden variar de las tarifas oficiales iniciales.
Precios oficiales por categorías para fases clave del Mundial 2026
La FIFA estableció precios de referencia para las entradas del Mundial 2026 divididos en cuatro categorías (1, 2, 3 y 4), aplicables a todos los estadios sede. Aunque los precios pueden variar según la demanda y la fase de venta, los rangos oficiales publicados o estimados son los siguientes:
- Fase de grupos: desde US$60 (Categoría 4) hasta alrededor de US$805 (Categoría 1) dependiendo del estadio y la ubicación.
- Ronda eliminatoria inicial: en promedio entre US$125 y US$890 según categoría.
- Cuartos de final: hasta US$1.690 para los asientos más caros en algunas sedes.
- Semifinales: valores superiores a US$2.500 en estadios de alta demanda.
- Final (MetLife Stadium, Nueva York-Nueva Jersey): precios oficiales que van desde US$2.030 en Categoría 4 hasta US$6.730 en Categoría 1.
Estos precios representan los valores de lista fijados para la venta oficial, sin incluir la influencia de la reventa ni posibles incrementos derivados del sistema de precios dinámicos.
Partidos más demandados y sedes con mayores precios
Los datos oficiales de solicitudes identifican varios partidos con una demanda muy por encima del promedio:
- Colombia vs. Portugal (Miami Gardens, 27 de junio): el partido más solicitado a nivel mundial.
- México vs. Corea del Sur (Guadalajara, 18 de junio.
- Final del Mundial (19 de julio, MetLife Stadium).
- Partido inaugural México vs. Sudáfrica (Ciudad de México, 11 de junio).
- Partido de segunda ronda en Toronto (2 de julio).
La variedad de sedes implica que los precios pueden diferir no solo por la etapa del torneo sino también por la ciudad. Estadios de Estados Unidos como el SoFi Stadium de Los Ángeles o el AT&T Stadium de Dallas concentran los valores más altos en categorías premium, mientras que algunas sedes de México y Canadá presentan rangos más bajos en fases iniciales.
Precios para partidos de Colombia y países con alta demanda
Para los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, los valores oficiales y la respuesta del mercado muestran cifras alineadas con los promedios del torneo:
- Colombia vs. Uzbekistán: boletas en rangos estándar de fase de grupos, que van desde los US$150 hasta los US$1.000.
- Colombia vs. equipo proveniente del repechaje internacional: valores similares a los de otros partidos de primera ronda.
- Colombia vs. Portugal: boletas oficiales con precios aproximados entre US$265 y US$700 según la categoría.
La etapa de solicitudes cerrada el pasado 13 de enero es solo el inicio del proceso comercial del Mundial 2026. La FIFA tiene previstas varias ventanas adicionales. Habrá notificación de asignaciones a partir del 5 de febrero.
Además, la FIFA informó que habrá sorteos complementarios para entradas no adjudicadas, venta de último minuto semanas antes del torneo bajo modalidad directa y una plataforma oficial de reventa, que será la única vía autorizada para transferir boletas.