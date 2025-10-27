Bolsa de Colombia cerró en su nivel más alto de los últimos 15 años: bordea su máximo histórico

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) sigue arrojando valorizaciones y, al cierre de la sesión bursátil de este lunes, 27 de octubre, tuvo un crecimiento de 0,54 %, lo que llevó a su principal índice, el MSCI Colcap, a niveles que no se veían desde hace 15 años.
Desde el momento en que el índice vio su punto más bajo a mediados de 2023, se ha visto una recuperación que lo llevó a cotizarse nuevamente cerca de su máximo histórico, que está próximo a superar.
El punto más alto en la historia del MSCI Colcap se dio en noviembre de 2010 cuando llegó a 1.956,89 puntos. Y el cierre de la jornada de este lunes fue de 1.956,37 puntos, lo que se traduce en un crecimiento acumulado en lo que va de este año de 41,81 % consolidando su liderazgo regional.
Sin embargo, varios analistas han considerado que, a estos niveles, es probable que puedan verse algunas correcciones (caídas), normales cuando se evidencian este tipo de comportamientos.
Así se comportó el mercado este lunes
El volumen negociado en compra y venta de acciones locales sumó $111.399 millones, alcanzados en 6.932 operaciones. El 31 % de esta negociación estuvo concentrado en tres acciones.
El título que tuvo el mayor volumen negociado fue Ecopetrol, con un monto de $12.223 millones. Hay que decir que esta acción tuvo una valorización de 0,56 % en la jornada.
La segunda acción que más se negoció fue la preferencial de Grupo Cibest, con un monto de $11.930 millones (0,66 % al alza), mientras que el título preferencial de Grupo Sura, que ganó 2,23 % este lunes, movió $10.822 millones.
En términos de crecimientos, las acciones que más ganaron en la sesión de este lunes fueron: El Cóndor, que creció 10,17 % (a $650 por acción), seguido de Nutresa, que se valorizó 0,09 ($240.000 por título) e Interconexión Eléctrica, ISA, con una ganancia de 3,29%.
En contraste, la mayor caída la tuvo Mineros, que retrocedió 8,45 %, mientras que la acción preferencial de Cementos Argos cayó 2,74 % y Conconcreto, que cerró con una baja de 2,05 %.