Video | Bolsa de Colombia acumula variación positiva de 11,5 % en lo corrido de 2026

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 10 de julio de 2026 en 2.307,67 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de + 0,52 %. El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 11,59 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.560 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.200 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $600.024 millones, mostrando una variación positiva en este ítem de 32,10 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $454.381 millones.
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En una semana positiva para índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Davivienda preferencial (PFDavivienda) que sube 7,83 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Celsia (Celsia) que avanzaron 6,75 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que incrementaron su valor 5,56 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos a Grupo Bolívar (Grubolivar) que presento una valorización de 4,17 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Cementos Argos preferencial (PFCemargos) que sube 4,08 %.
Los títulos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) bajaron – 9,64 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap