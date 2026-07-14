EE. UU., Rusia e Irán son los mayores productores de gas del mundo

EE. UU., Rusia e Irán son los principales productores de gas natural del mundo. Este energético desempeña un papel fundamental en la industria energética, ya que es un insumo clave para la generación de electricidad, la calefacción residencial, los procesos industriales y la transición energética.
De acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), EE. UU. concentra cerca de una cuarta parte de la producción mundial de gas.
En términos de producción comercializada, la primera potencia mundial se mantiene en el primer lugar con 1,1 billones de metros cúbicos de gas al año, le siguen Rusia (625.000 millones de metros cúbicos), Irán (280.000 millones de metros cúbicos), China (256.000 millones de metros cúbicos) y Canadá (218.000 millones de metros cúbicos).
Estas cifras muestran que EE. UU. produce casi el doble del gas de Rusia y un volumen superior al que, en conjunto, generan Canadá, China y Catar.
Según la OPEP, este liderazgo es consecuencia del desarrollo de tecnologías como la fracturación hidráulica (fracking) y la perforación horizontal, que permitieron explotar vastas reservas de gas no convencional. Gracias a ello, EE. UU. no solo se consolidó como el mayor productor mundial de gas natural, sino también como uno de los principales exportadores de gas natural licuado (GNL).
No obstante, Oriente Medio continúa desempeñando un papel estratégico en el mercado global. Países como Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos mantienen una elevada relevancia en la industria. En el caso de Catar, continúa siendo uno de los mayores exportadores de GNL y avanza en la expansión de su producción mediante el desarrollo del Campo Norte, el mayor yacimiento de gas del mundo.
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Por regiones, América del Norte sigue liderando la producción mundial de gas. En conjunto con Eurasia y Oriente Medio, concentra 68 % de la producción global, lo que evidencia que esta industria continúa altamente concentrada en estas zonas geográficas, pese al crecimiento que ha registrado Asia-Pacífico en los últimos años.
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