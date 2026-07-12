Nuevo choque entre EE.UU. e Irán aumenta la incertidumbre sobre el paso del petróleo por Ormuz

El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este 12 de julio y puso nuevamente en el centro de la preocupación internacional al estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo y gas.
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Aunque Washington aseguró que la navegación comercial continúa operando, las nuevas acciones militares y la decisión de Teherán de anunciar nuevamente el cierre de este paso incrementan la incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial y la evolución de los precios del crudo.
La nueva escalada se produjo después de que ambos países protagonizaran el intercambio de ataques más intenso de los últimos meses. Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo Pérsico, mientras que Estados Unidos respondió con una nueva ofensiva aérea sobre decenas de objetivos militares iraníes.
La tensión aumentó cuando las autoridades iraníes anunciaron que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado «hasta nuevo aviso», luego de denunciar que varias embarcaciones habían transitado por rutas que considera no autorizadas.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que uno de esos buques fue detenido después de ser alcanzado por disparos de advertencia y reiteró que cualquier nueva intervención militar estadounidense recibirá una respuesta «severa».
Sin embargo, pocas horas después, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó esa versión y sostuvo que el estrecho continúa abierto para la navegación internacional.
«El estrecho de Ormuz sigue siendo una vía marítima internacional. Las fuerzas estadounidenses están posicionadas y preparadas para garantizar que siga siendo así», indicó el comando militar estadounidense.
El presidente Donald Trump también afirmó este domingo que el tránsito comercial continúa: «Está abierto», declaró durante una entrevista televisiva, al tiempo que confirmó la ofensiva militar lanzada contra objetivos iraníes.
¿Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante?
El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo. Tiene apenas unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, pero por allí transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa diariamente en el mundo, además de una proporción significativa del gas natural licuado exportado por países como Catar.
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Por esa vía salen las exportaciones de grandes productores de hidrocarburos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Catar e Irán, razón por la cual cualquier interrupción genera preocupación inmediata entre gobiernos, inversionistas y mercados energéticos.
Un cierre prolongado del estrecho podría afectar el suministro global de petróleo, incrementar los costos del transporte marítimo y presionar al alza los precios internacionales del crudo, con efectos sobre combustibles, inflación y costos de producción en distintas economías.
La nueva crisis comenzó después de que un buque portacontenedores con bandera de Chipre sufriera un ataque mientras transitaba por el estrecho.
De acuerdo con el Comando Central estadounidense, la embarcación registró daños importantes en la sala de máquinas y uno de sus tripulantes permanece desaparecido. Washington aseguró que ese hecho motivó la nueva ofensiva militar contra aproximadamente 140 objetivos iraníes, entre ellos lanzadores de misiles, depósitos de drones y centros de comunicaciones.
Posteriormente, Irán respondió con ataques dirigidos contra instalaciones estadounidenses en Jordania, Catar, Baréin, Kuwait y Omán, ampliando el conflicto a varios países de la región.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán vuelven a quedar en duda
La nueva escalada amenaza los esfuerzos diplomáticos que ambos países venían adelantando durante las últimas semanas.
Antes del recrudecimiento de las hostilidades, funcionarios estadounidenses habían manifestado su expectativa de que Irán anunciara públicamente la reapertura total del estrecho y garantizara el paso seguro de las embarcaciones comerciales.
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Sin embargo, el nuevo anuncio de cierre por parte de Teherán y el intercambio de ataques militares vuelven a sembrar dudas sobre la continuidad de esas conversaciones y elevan el riesgo de una mayor inestabilidad en Medio Oriente.