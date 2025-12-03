Bolsa de Colombia cierra en nuevo máximo histórico

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 02 de diciembre de 2025 en 2115,75 puntos registrando una variación positiva de 1,65 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 53,36 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.000 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $128.881 millones, mostrando una leve variación negativa de 0,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $129.142 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 3,62 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $30.496 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos al ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 0,67 %) que negoció $20.387 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 0,26 %) que transaron un monto de $15.900 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que suben 4,94 %, cerrando en máximos históricos.
- En la segunda casilla, Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que avanzó 3,62 %, logrando también cerrar en máximos históricos.
- Finalmente, los títulos de Terpel (Terpel) que se valorizaron 2,98 %.
Las acciones del Grupo Éxito (Éxito) cayeron – 1,19 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap