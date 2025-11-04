Bolsa de Colombia inicia con expectativa en noviembre tras alcanzar máximos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 31 de octubre de 2025 en 1.987,12 puntos, registrando un avance acumulado para el mes de octubre de 6,13 % .
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 44,04 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice conserva su desplazamiento alcista mensual. El nivel de soporte para este periodo de tiempo se establece en los 1.680 puntos y como el índice cierra en máximos históricos aun no marca resistencias mensuales.
Al finalizar el mes de octubre de 2025 el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado mensual de $2.37 billones, mostrando una variación negativa en este ítem de 20,00 %, debido a que en el mes de septiembre de 2025 se estableció un monto acumulado negociado de $2.96 billones.
Estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del mes de octubre:
- En el primer lugar, el Grupo Nutresa (Nutresa) que sube 55,98 % en su acumulado mensual.
- En la segunda casilla, Grupo Aval preferencial (PFaval) que avanzó 18,63 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos del Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que incrementaron su valor 18,31 % al cierre del mes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de la empresa constructora el Condor (Elcondor) que presentaron una valorización de 18,18 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que sube 15,21 %.
Los títulos de Fabricato (Fabricato) bajaron –13,79 % y se convierten en el activo con peor desempeño del mes de octubre.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap