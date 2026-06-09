Bolsa de Colombia inicia nueva semana tras recuperación liderada por Celsia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 05 de junio de 2026 en 2.192,97 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de + 0,74 %. El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 6,04 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.370 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.050 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $ 1.13 billones, mostrando una variación negativa en este ítem de 36,10 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $1.77 billones.
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En una semana positiva para índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Celsia (Celsia) que sube 7,45 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que avanzaron 6,34 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos del Banco de Bogotá (Bogotá) que incrementaron su valor 6,25 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos al Grupo Bolívar (Grubolivar) que presento una valorización de 6,14 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que sube 5,81 %.
Los títulos de Mineros (Mineros) bajaron – 6,06 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap